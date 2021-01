CAC40 : léger rebond malgré le chaos à Washington

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse jeudi matin malgré les scènes de chaos qui ont eu lieu hier à Washington à l'instigation de supporters de Donald Trump. L'indice CAC 40 progresse de 0,4% à 5656 points.

Des militants pro-Trump ont fait irruption mercredi au sein du Capitole afin d'empêcher le Congrès de ratifier l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis.

Ces actes de violence, qui auraient entraîné la mort de plusieurs personnes et donné lieu à de nombreuses arrestations, n'ont pas déstabilisé des marchés américains qui ont d'ores et déjà tourné la page Trump et veulent croire en la mise en place de mesures supplémentaires de soutien à l'économie avec l'arrivée des démocrates au pouvoir.

'Les marchés sont restés relativement calmes car personne n'envisage que la situation puisse bouleverser l'intronisation de Joe Biden en tant que futur président américain', assure-t-on chez Danske Bank.

A la clôture mercredi, le Dow Jones s'adjugeait 1,4% tandis que le Nasdaq Composite limitait son repli à 0,6%.

De nombreux stratèges font valoir que le sentiment de marché demeure optimiste en ce début d'année, avec des indicateurs techniques qui sont presque tous au vert.

'Les actifs risqués ont continué de grimper, même si le panorama économique de court terme s'est obscurci', font ainsi remarquer les analystes de Capital Economics.

'Nous ne sommes pas d'avis que cela reflète un optimisme excessif. A vrai dire, nous pensons que les actifs à risque pourraient encore progresser', souligne le bureau d'études basé à Londres.

'Nous estimons que les marchés d'actions offrent aujourd'hui un profil risque-rendement plus équilibré au niveau tactique, mais continuons de recommander de profiter des accès de faiblesse de marchés pour se renforcer', indique la banque britannique.

'Le tableau d'ensemble reste en faveur d'un potentiel haussier supplémentaire en 2021', conclut l'établissement financier.

Du coté des valeurs, Veolia a adressé aujourd'hui au Conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez.

Saint-Gobain fait savoir que ses ventes du 4e trimestre 2020 'devraient nettement dépasser les attentes et atteindre environ 10,2 milliards d'euros', soit une croissance interne supérieure à 6%, à structure et changes comparables.

Dans ces conditions, Saint-Gobain indique que 'le résultat d'exploitation du second semestre 2020 dépassera 2 000 millions d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables par rapport au second semestre 2019'.

Getlink indique que son Shuttle Freight a connu en décembre 2020 un niveau de trafic supérieur à celui pré-Covid, avec 131.746 camions transportés, performance en croissance de 8% en comparaison annuelle, portée par un effet de stockage en prévision du Brexit.