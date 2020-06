Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : léger rebond, aucune statistique attendue Cercle Finance • 19/06/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse dans un marché toujours focalisé sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'indice CAC 40 gagne 0,5% à 4985 points. Une consolidation d'ampleur modeste l'avait déjà emporté hier à Paris (-0,75%), l'irrégularité du début de matinée ayant cédé le pas à des dégagements plus appuyés en milieu d'après-midi. Les scores sont également restés figés à Wall Street, où les investisseurs ont hésité à porter les indices en direction de leurs récents plus hauts. Le Dow Jones s'est inscrit en léger repli de 0,2%, tandis que le Nasdaq progressait symétriquement de 0,3%. 'Les marchés d'actions naviguent entre deux eaux depuis quelques jours, tiraillés entre des données économiques encourageantes comme l'emploi américain et les ventes de détail aux Etats-Unis d'un côté et les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19 de l'autre', explique-t-on chez Danske Bank. Les craintes d'une 'seconde vague' de contagion sont particulièrement vives aux Etats-Unis, où la remontée des contaminations dans des Etats comme le Texas et la Floride fait redouter la mise en place de nouvelles mesures de confinement. 'Pour autant, les conséquences d'une seconde vague ne devraient pas s'avérer aussi sévère que celles qui avaient suivi l'apparition de la pandémie aux mois de mars et avril', estime Commerzbank. 'Si une telle situation devait se présenter, les autorités politiques n'opteraient pas pour les mêmes restrictions économiques qu'au cours des dernières semaines', explique la banque allemande, qui met en évidence la forte opposition de la population américaine aux mesures de privation de leurs libertés de mouvement. Aucun indicateur de premier plan ne figure au calendrier aujourd'hui, mais la séance pourrait connaître une volatilité accrue en cette journée des 'quatre sorcières', une configuration particulière marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de futurs sur indices et actions. Du coté des valeurs, Alstom, RATP Dev, ComfortDelGro Transit ont annoncé la création d'un groupement - pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. Les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev. L'Oréal a annoncé la signature d'un accord avec Henry Thayer Company pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau. La marque sera intégrée dans la Division des Produits Grand Public de L'Oréal. Capgemini annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec le ministère de la Défense (MOD) britannique pour la gestion du centre de services IT du ministère.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.82%