CAC40 : léger rebond après une vague de résultats

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sa temporisation jeudi matin dans les premiers échanges avant une nouvelle vague de résultats de sociétés et d'indicateurs sur l'activité. L'indice CAC gagne 0,2% à 5575 points. Le marché parisien, qui semblait bien parti pour aligner une troisième séance de hausse consécutive hier, avait fini par terminer autour de l'équilibre, bloqué sous le seuil des 5560 points. Les investisseurs se disent que le CAC 40 est peut-être allé trop vite et trop fort en reprenant plus de 3% sur les deux séances de lundi et mardi après deux semaines de fortes turbulences sur les marchés. Cette séance de jeudi est marquée par une vague de résultats de sociétés en Europe comme à Wall Street et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier le récent accès de faiblesse du marché. ABB, Merck, Nokia et Shell figurent notamment parmi les entreprises qui ont dévoilé leurs comptes ce matin. Plusieurs indicateurs économiques doivent par ailleurs tomber dans la journée. Les ventes au détail de la zone euro pour le mois de décembre ont été publiées ce matin. Le volume des ventes a augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, par rapport à novembre, selon les estimations d'Eurostat. La réunion de la Banque d'Angleterre ne devrait, elle, donner lieu à aucune annonce spectaculaire après le récent renforcement de sa politique d'assouplissement quantitatif. D'un point de vue technique, les premiers supports d'inversion, situés à 5415 et 5385 points, laissent une marge de manoeuvre confortable à l'indice CAC 40, estiment les spécialistes. Cette sécurité de l'ordre de 3% constitue un matelas confortable qui devrait laisser le temps aux acheteurs de se mobiliser en vue d'une prochaine séquence haussière. A Paris, Dassault Systèmes publie au titre de l'année 2020 un BNPA non-IFRS de 3,77 euros, niveau à peu près conforme aux attentes et en hausse de 5% à taux de change constants, et une marge opérationnelle non-IFRS de 30,2%, en retrait de 1,8 point. EssilorLuxottica et CooperCompanies annoncent un accord pour la création d'une coentreprise à 50/50 pour l'acquisition de SightGlass Vision, qui développe des verres ophtalmiques innovants visant à réduire la progression de la myopie chez l'enfant. Air Liquide China annonce qu'il construira de nouvelles capacités de production de gaz industriels à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing, des capacités qui devraient être opérationnelles en 2021.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.82%