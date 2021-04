Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : léger rebond après l'indice PMI final de la zone euro Cercle Finance • 01/04/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le vert jeudi matin après un premier trimestre qui lui a permis de reprendre près de 10% et de reconquérir le seuil des 6000 points. L'indice CAC 40 gagne 0,4% à 6090. Le marché parisien avait signé hier une fin de trimestre plutôt médiocre en s'effritant de 0,3%, mais son gain depuis le 1er janvier dépasse tout de même largement les 9%. Comme prévu, Joe Biden a dévoilé hier soir les 25 pages de son plan de 2.000 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures des Etats-Unis au cours des huit années à venir. Ce plan d'investissement, qui doit encore être approuvé par le Congrès, a soutenu la hausse des marchés actions depuis le début de l'année et semble désormais bien intégré dans les cours. Mais les investisseurs commencent à anticiper un second volet d'un montant équivalent, voire la mise en place d'une troisième enveloppe de 2.000 milliards de dollars ayant une vocation plus 'sociale'. Si Wall Street n'a pas exulté face à de telles promesses, l'indice S&P 500 s'est adjugé près de 0,4% mercredi, à près de 3973 points, après avoir établi en séance un record absolu à 3994 points. Autre illustration de l'optimisme des opérateurs, l'indice du CBOE qui mesure la volatilité du S&P 500 a perdu plus de 1% pour repasser sous le niveau des 20 points, souvent jugé critique. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie d'un point de base à 1,72%. Ce mouvement de détente sur le marché obligataire américain touche également le Bund allemand de même échéance, dont le rendement se stabilise autour de -0,29% ce matin. Du côté de la conjoncture, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé à 62,5 en mars (révisé d'une estimation flash qui était de 62,4), contre 57,9 en février, se hissant donc à son plus haut niveau depuis le lancement de l'enquête il y a presque 24 ans. L'ISM manufacturier, qui sera publié aux Etats-Unis dans l'après-midi, devrait également avoir progressé en mars, au-delà du seuil des 60 points, alors que la vigueur de l'activité industrielle alimente les pressions de prix en amont. A Paris, Sodexo a fait état ce matin d'un résultat net ajusté de 128 millions d'euros pour les six mois clos au 28 février, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020, c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires ressort à 8.595 millions d'euros, soit une baisse de 26,5%. Vinci annonce avoir signé un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie, un ensemble d'environ 45000 collaborateurs, générant un chiffre d'affaires de plus de six milliards d'euros, avec une marge de ROPA supérieure à 6%. Le prix d'acquisition est estimé à environ 4,9 milliards. Atos chute de 14% jeudi à la Bourse de Paris suite à la parution d'un communiqué faisant état d'erreurs comptables au sein de deux filiales américaines. La SSII explique que ses commissaires aux comptes ont émis une 'réserve' concernant ces deux entités, qui représentant 11% du chiffre d'affaires, invoquant la nécessité de réaliser des 'travaux supplémentaires'. Dans leur rapport, les commissaires aux comptes évoquent 'plusieurs erreurs comptables', ainsi qu'un 'risque de contournement des contrôles'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.33%