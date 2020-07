Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : léger rebond après l'Asie et Wall Street Cercle Finance • 09/07/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en légère hausse ce jeudi, encouragée par la progression des places boursières d'Asie et le redressement convaincant de Wall Street. Le CAC 40 regagne +0,3% à 4.997 points. 'L'indice parisien semble s'installer depuis les dernières séances dans un large range de normalisation entre 4.950 points et 5.040 points. Un positionnement qui pourrait être amené à perdurer, faute d'indicateurs plus probants', constatent les équipes de Kiplink ce matin. Le marché est soutenu par l'optimisme des investisseurs chinois, qui propulse l'indice CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen en hausse de 1,3%, à des nouveaux plus hauts de cinq ans. 'La Chine se démarque par sa capacité à gérer la crise et à préserver son économie jusqu'ici, qui semble lui avoir permis d'en sortir plus forte en termes relatifs', justifie Xavier Hovasse, le responsable des actions émergentes chez Carmignac. A New York, les marchés d'actions américains avaient déjà renoué avec la hausse hier, notamment sous l'impulsion des nouveaux records historiques atteints par l'action Apple (+2,3%). Les investisseurs semblent par ailleurs tabler sur de nouvelles mesures de soutien de la Réserve fédérale afin de stimuler une reprise toujours incertaine. Du côté des statistiques du jour, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 7,6 milliards d'euros en mai 2020, à comparer à 3,4 milliards le mois précédent. L'office fédéral des statistiques précise que cette augmentation sensible d'un mois sur l'autre résulte d'une croissance de 9% des exportations allemandes, plus forte donc que la hausse de 3,5% des importations. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 1.314.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.413.000 la semaine précédente (1.427.000 en estimation initiale). Devant la recrudescence des cas d'infections dans certains États américains et les mesures de restriction prises à l'échelon local, le risque est que la tendance à l'amélioration du marché du travail marque le pas. 'Depuis deux semaines, les inscriptions au chômage, nouvelles et continues, ne baissent plus guère', font ainsi remarquer les équipes d'Oddo BHF. Dans l'actualité des valeurs, pour répondre aux préoccupations initiales de Bruxelles concernant son projet d'acquisition de Bombardier Transport, Alstom, en coordination avec Bombardier Transport et la Caisse de dépôt et placement du Québec, lui propose certains engagements. Ces engagements incluent notamment un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 ZEFIRO, ainsi que la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France. Airbus annonce ses commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois de juin. Airbus a livré 36 avions en juin 2020, soit une légère augmentation par rapport à 24 en mai et 14 en avril. Cela porte le total des livraisons du premier semestre à 196 livraisons. Le groupe Renault annonce ce jour s'associer avec Google Cloud, pour accélérer la digitalisation de ses usines et de sa chaîne logistique. Oddo BHF dégrade son opinion sur bioMérieux de 'achat' à 'neutre' pour des raisons de valorisation, tout en relevant son objectif de cours de 113 à 117 euros dans le sillage d'une préannonce du chiffre d'affaires de deuxième trimestre 'assez conforme'.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.11%