CAC40: léger rebond à l'entame d'une séance écourtée information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse mardi matin, dans un marché qui s'annonce étroit à l'entame de la séance écourtée et habituellement sans relief de la veille de Noël. L'indice CAC40 progresse de 0,5% vers 7310 points.



Les volumes d'échanges s'annoncent cependant très minces en raison de la pause de Noël, avec aucun indicateur majeur à l'agenda et de nombreux investisseurs en congés.



Il n'y a pas grand-chose non plus à signaler du côté de l'actualité des valeurs.



Comme hier, les Bourses européennes qui seront ouvertes aujourd'hui devraient continuer à naviguer tranquillement dans des volumes réduits et avec une volatilité réduite.



En Europe, les Bourses de Francfort, de Milan et de Zürich sont déjà fermées.



Le marché parisien fermera ses portes à 14h00, celle de Londres à 12h30 (heure locale) tandis que Wall Street bénéficiera également d'un régime allégé avec une clôture prévue à 18h00 (heure de New York).



A quelques jours de la fin de l'année, le CAC40 accuse un repli annuel de l'ordre de 3,2%, qui s'explique à la fois par le climat d'incertitude politique qui règne dans l'Hexagone depuis six mois et par la dégradation des perspectives économiques en Europe.



De l'autre côté de l'Atlantique, le S&P 500 s'inscrit, lui, en hausse de 25% depuis le 1er janvier, grâce à la vigueur des valeurs liées à l'IA, à une croissance économique solide et à la politique monétaire plus souple adoptée par la Réserve fédérale.



En dépit de la nomination, hier, d'un nouveau gouvernement par François Bayrou, les analystes s'attendent à une poursuite de l'instabilité politique en France en 2025 et à un prolongement du découplage avec les Etats-Unis.



'Les écarts risquent de se creuser', prévenait récemment un trader.



'La thématique de l'Amérique d'abord ('America First') pourrait doper la croissance américaine - à court terme du moins - tandis que les droits de douane pénaliseraient l'Europe', selon le professionnel.



D'après les équipes d'Edmond de Rothschild, on se retrouve à des niveaux de décote historiques de 40% sur les actions européennes par rapport à leurs homologues américaines, soit deux fois plus que la moyenne historique sur 20 ans.



Les derniers rééquilibrages de portefeuilles de fin d'année ne profitent pas à l'euro, qui continue d'évoluer sous la barre de 1,04 contre le dollar et se dirige vers un repli annuel de 6% face au billet vert.



Une certaine nervosité demeure sur le marché obligataire, comme la remontée du rendement des Treasuries à 10 ans, qui flirte désormais avec le seuil de 4,60%, un plus haut depuis le mois de mai.



Toujours hésitants, les cours pétroliers repartent en légère hausse, le Brent avançant de 0,3% à près de 73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prenant 0,4% à 69,5 dollars.



Sur l'ensemble de 2024, les prix de l'or noir auront finalement cédé un peu de terrain en raison d'une offre abondante et des difficultés de l'économie chinoise à rebondir.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.