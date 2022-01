CAC40: le vent est en train de tourner, le Nasdaq sous 15000 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 15:47

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend sa glissade, amorcée depuis le 5 janvier: le CAC40 cède 0,9% vers 7.150 alors que Wall Street rouvre en baisse, le Nasdaq alignant une 9ème séance de baisse sur une série de 10, le support des 15.000 vole définitivement en éclats.



L'Euro-Stoixx50 vient de franchir la barre des -1% à la baisse alors que le rendement des T-Bonds US flirte avec les 1,80%, niveau plus observé depuis fin janvier 2020 (le '30 ans' dépassant les 2,12%).

C'est un repli d'autant plus 'spontané' qu'aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda du jour.



Les investisseurs semblent se préparer à vivre une nouvelle semaine agitée, les événements de la semaine écoulée ayant renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide que prévu des taux aux Etats-Unis.



La tonalité 'faucon' inattendue des 'minutes' de la Fed - publiées mercredi dernier - a eu pour effet une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat américains, une dynamique qui a rendu les investisseurs nerveux.



'La banque américaine Goldman Sachs s'attend maintenant à quatre hausses de taux en 2022 et à une réduction du bilan qui devrait démarrer en juillet au plus tard', rappellent ce matin les équipes d'IG.



Sur la semaine écoulée, le marché parisien a progressé de 1%, mais la tendance s'est révélée bien moins positive du côté de New York, où le Dow Jones a perdu 1,9% la semaine passée.



Il s'agit du plus mauvais démarrage annuel de l'indice américain depuis 2016, une nouvelle peu engageante lorsque l'on sait que les premiers jours de l'année boursière déterminent généralement la tendance de Wall Street sur l'ensemble de l'exercice.



L'évolution des Bourses dans les jours à venir va dépendre en grande partie des développements sur le marché des taux, sachant les intervenants risquent également de réagir fortement aux derniers statistiques économiques.



C'est dans ce contexte délicat que seront dévoilés, mercredi, les derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient bien faire apparaître une accélération de l'inflation.



Les jours prochains seront en outre rythmés par la parution Outre-Atlantique des prix producteurs, des ventes de détail et de la production industrielle, qui pourraient montrer que l'activité a bien résisté à la déferlante Omicron.



En attendant, les taux longs se tendent de +1 à +1,5Pt de base en Europe, le Dollar se reprend vigoureusement, de +0,6% vers 1,1290/E.



Au cours des semaines qui viennent, les investisseurs porteront par ailleurs leur attention sur les premières publications de résultats annuels, notamment en vue d'évaluer l'impact des hausses de coût subies depuis l'été.



Les géants bancaires JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo donneront ce vendredi le coup d'envoi officieux de la saison des résultats avec leurs comptes de quatrième trimestre.



Du coté des valeurs en France, le groupe Atos (-18%) est lourdement sanctionné après avoir annonce un chiffre d'affaires de l'ordre 10,8 milliards d'euros en 2021, en décroissance d'environ -2,4% à taux de change constants. Le groupe visait un objectif annuel ' stable '.

Le taux de marge opérationnelle ressort à environ 4% du chiffre d'affaires en 2021. L'objectif annuel était de l'ordre de 6%.

Ce sont par ailleurs des valeurs qui reflètent le Nasdaq qui chutent le plus lourdement aujourd'hui, avec des écarts supérieurs à -4% sur Eurofins, Worldline, Telperformance, et le luxe commence également à souffrir (Hermès -4,2%).



Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 363 641 261 actions Suez auraient été apportées à l'offre. Au total, sur la base du nombre d'actions en circulation au 30 novembre 2021, Veolia est en mesure de détenir 551 451 261 actions, représentant 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez.



Sodexo annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services). Cette société est un acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord.



CGG a indiqué ce matin que le chiffre d'affaires de ses activités devrait s'établir autour de 301 millions de dollars au quatrième trimestre. Ce chiffre fait apparaître une hausse de 15% en données 'proforma' (hors GeoSoftware, actuellement en cours de cession) sur un rythme séquentiel et de 12% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 941 millions de dollars.