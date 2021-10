Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : le terme d'octobre se termine sur regain d'optimsme information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (6.720) vient d'achever le terme boursier d'octobre (à 6.730Pts) dans une véritable ambiance de kermesse, avec 2 séances de nette hausse. Le CAC40 démarre bien le terme de novembre avec +0,7% supplémentaires vers 6.733 une hausse toute entière portée par les valeurs bancaires avec des écarts de +2,5 à +2,7% sur Crédit Agricole, Société Générale, BNP-Paribas. C'est insuffisant pour que le bilan du mois d'octobre soit positif (à 0,6% près) mais la semaine va s'achever sur un gain supérieur à +2,5%. L'Euro-Stoxx50 progresse de +0,8% à 4.182 et a gagné plus de +1% sur l'échéance 'octobre'. Les actions restent portées par le solide début de la saison des résultats trimestriels, avec un carton plein du côté des banques américaines (Goldman Sachs, à son tour, ne déçoit pas ce 15/10), et par des chiffres de l'inflation mois problématiques que prévu aux Etats-Unis. A ce sujet, les prix à l'importation ressortent un peu moins 'chauds' qu'attendu, avec une progression de +0,4% contre un consensus de 0,5%. Les ventes de détail ont un peu ralenti le rythme de leur progression aux Etats-Unis en septembre selon le Département du Commerce qui fait état d'une hausse de 0,7% des ventes au détail le mois dernier, grâce notamment à la vigueur des ventes de carburant (+1,8%)... mais cela s'avère très supérieur au consensus qui tablait sur un repli de -0,2%. Hors 'auto', les ventes ont grimpé de +0,8% contre +0,5% attendu. Les ventes d'août ont en outre été revues à la hausse: annoncées d'abord annoncées en hausse de 0,7%, elles sont finalement ressorties en progression de 0,9%. Outres les ventes des stations-service, ce sont les ventes de produits non-alimentaires (+2%) qui on le plus progressé le mois dernier. L'indice Empire State du secteur manufacturier dans la région de New York repart nettement à la baisse en octobre, ressortant à 19.8 pour le mois en cours, contre 34.3 en septembre alors que les analystes tablaient au contraire sur un modeste repli vers 26,5. En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2 % sur un mois en septembre 2021 selon l'Insee, après +0,6 % en août. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,2 %, après +1,9 % en août selon l'Insee. Côté trimestriels, Goldman Sachs a dévoilé aujourd'hui ses résultats au titre du 3e trimestre, une période ' marquée par de bonnes performances opérationnelles et une accélération des investissements dans la croissance de Goldman Sachs ', souligne David M. Salomon, p.d.-g. de la société. La banque fait ainsi état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 Mds$, en progression de 60% par rapport à la même période un an plus tôt (3,3 Mds$), soit un BPA par action de 14,93$, contre 8,98$ au 3e trimestre 2020 et 10,18$ anticipé. Goldman Sachs a par ailleurs fait état d'un produit net bancaire en hausse de 26% à 13,6 Mds$ sur le trimestre (contre 11,68Mds$ attendu). Sur les neuf premiers mois de l'année, le produit net bancaire ressort en hausse de 42%, à 46,7 Mds$, tandis que le bénéfice net a été multiplié par plus de 3, passant de 4,9 à 17,7 Mds$. Sur le marché obligataire, les très robustes ventes de septembre, le chômage au plus bas depuis mars 2020 provoquent une petite tension de +4Pts vers 1,56%, en Europe en revanche, la détente est au rendez-vous avec -1,5Pt sur les Bunds et les OAT, malgré un baril de 'Brent' qui tutoie les 85$ à Londres, son zénith depuis le 10 octobre 2018. A noter une brusque rechute de l'or vers 1.770$ tandis que l'argent (-0,4%) résiste mieux, à 23,4$/Oz. Du coté des valeurs, Saint-Gobain (stable) a annoncé la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre sur son site de Mogi das Cruzes, près de São Paulo, au Brésil. Cette nouvelle ligne émettra 15% de CO2 en moins que la première ligne et accroîtra de 50% l'utilisation de déchets internes. Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. En septembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 2,3 millions de passagers par rapport à septembre 2020, avec 4,7 millions de passagers accueillis. OVH Groupe a annoncé ce matin le succès de son IPO sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le produit brut de l'émission des 18 918 919 actions nouvelles s'élèvera à environ 350 millions d'euros pour la société, sa valorisation globale ressortant à près de 3,5MdsE.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.66%