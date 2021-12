CAC40: le terme boursier se finit mal, l'inflation inquiète information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 17:57

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-1,12% vers 6.926) rate complètement la dernière marche: cette ultime séance 'des 4 sorcières' donne lieu à une vague de dégagements au lieu des traditionnels achats de 'vedettes de l'année' dans le cadre des habillages de bilans.



Le bilan hebdomadaire bascule complètement, de +1% ce matin à -1% désormais. Le bilan annuel se retrouve de ce fait amputé de -1% en quelques heures et retombe à +24,5% contre près de 26% ce matin.



L'Euro-Stoxx50 recule de -0,9% et efface ainsi la quasi intégralité de ses gains de la veille.



Après avoir fait semblant mercredi d'ignorer la confirmation du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, les indices US se sont retournés à la baisse jeudi soir et confirment le mouvement de repli avec -0,8% pour le Dow Jones et -0,2% pour le S&P500: les 36 indices repassent négatifs sur la semaine écoulée et vont devoir batailler pour conserver une avance symbolique sur le mois de décembre.



Comme prévu, la Fed a annoncé mercredi une accélération de la réduction de ses rachats d'actifs, tout en ajoutant qu'elle prévoyait au moins trois hausses de taux l'an prochain.



De ce côté-ci de l'Atlantique, la Banque d'Angleterre a relevé hier son principal taux directeur, tandis que la BCE a décidé d'augmenter temporairement ses rachats d'actifs avec pour but un retrait en douceur de son programme d'urgence d'achat de dettes post-pandémie (PEPP).



L'obstacle des banques centrales désormais passé, les investisseurs vont se remettre à la recherche d'éléments susceptibles de leur indiquer la direction à suivre alors qu'une nouvelle année boursière approche.



Beaucoup d'opérateurs se demandent si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise.



Pour l'heure, l'inflation a été confirmée à +4,9% en zone Euro en novembre (+4,1% en octobre), avec des disparité notables entre l'Allemagne (+5,1%), les pays Bas (+5,2%), la Belgique (+5,6%) puis la Suisse (+1,5%), le Portugal (+2,6%) et la France (+2,8%).



Mais il y a encore plus spectaculaire: la hausse des prix à la production pour les produits industriels en Allemagne a accéléré à +19,2% en novembre 2021, atteignant ainsi son rythme annuel le plus rapide depuis novembre 1951 (+20,6%), selon les données de Destatis.



'Les prix de l'énergie restent le principal moteur, mais il n'y a aucun signe de relâchement de la pression à la hausse pour les prix des autres produits intermédiaires non plus', souligne un analyste de Commerzbank.



'La forte hausse des coûts qui en résulte est de plus en plus répercutée par les producteurs de biens de consommation sur leurs clients, de sorte que la pression sous-jacente sur les prix à la consommation devrait encore s'accentuer dans les mois à venir', prévient-il



Les investisseurs ont également pris connaissance de l'indice Ifo en Allemagne : le baromètre du climat des affaires en Allemagne - calculé par l'institut francfortois - est passé de 96,6 points en novembre à 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.



La vague de 'risk-off' du jour débouche sur une nette détente des taux: les T-Bonds voient leur rendement chuter de -4Pts vers 1,3720%, nos OAT repasse sous 'zéro' avec -4Pts également à -0,031%, les Bunds effacent -3,7Pts à -0,382%.



Le baril de pétrole rechute de -3,2% vers 70$ sur le NYMEX, le Dollar se ressaisit légèrement vers 1,1315/E (+0,1%), l'or se repositionne au-dessus des 1.800$.



A noter en Turquie le gel temporaire de toutes les transactions sur l'ensemble des marchés d'actions en début d'après-midi alors que la Livre turque continue de s'effondrer (-6,8%/$ à 16,80) et voit sa valeur divisée par 2 face au Dollar en 3 mois (depuis le 16 septembre avec un cours de 8,4/$) et par 3 depuis janvier 2020.



Du coté des valeurs, Air France-KLM a annoncé une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo, assortie de droits d'acquisition pour 60 de plus, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas et de Transavia France. La commande porte sur des A320neo et A321neo.



Alstom et Transdev ont lancé à Crespin (Hauts-de-France) la mise en oeuvre du contrat portant sur la fourniture de 16 trains de 8 voitures destinés à la ligne Marseille-Toulon-Nice, que Transdev exploitera à l'été 2025. Cette commande, d'un montant d'environ 250 millions d'euros, comprend également le support à la maintenance des trains pour une durée de 10 ans.



Stellantis est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Santander Consumer Finance (SCF) pour réorganiser la configuration européenne actuelle des activités de financement de Stellantis.



Faurecia annonce avoir signé un ESG-Linked Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros. Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Hella.



Bouygues Telecom a annoncé avoir décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Richard Viel, à l'origine de cette proposition, conservera ses fonctions de président du conseil d'administration, tandis que Benoit Torloting prendra le rôle de directeur général à compter du 1er janvier 2022.