CAC40: le spectre de la récession fait ployer l'indice information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 2,68%, à 5.794 points, dans un contexte de recul généralisé des marchés: l'E-Stoxx50 cède 2,8%, Londres et Francfort font jeu égal en lâchant 2,9%.



L'indice parisien s'est maintenu dans le vert pendant la première heure de cotation avant de glisser, façon toboggan, jusqu'aux 5.800 points, un seuil qui ouvre la voie au retracement du plancher annuel des 5.760 points du 7 mars.



Le spectre de la récession plane sur les marchés et l'ambiance est également à la morosité de l'autre côté de l'Atlantique: les indices US chutent de -2% (S&P500) à -2,2% (Dow Jones), malgré une hausse des commandes à l'industrie américaine (+1,6% en mai, selon le Département du Commerce).



De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,8% en mai après une croissance de 0,6% le mois précédent.



La forte détente des taux longs (-14Pts vers 1,20% sur les Bunds, -11Pts sur nos OAT à 1,82%) n'est d'aucune aide et semble au contraire trahir une vague d'aversion pour le risque. La détente est générale : très forte en Europe, assez prononcée aux Etats-Unis avec -9,5Pts sur le T-Bond 2032, vers 2,810%.



L'or et l'argent n'en profitent pas (généralement, lorsque les rendements reculent, les métaux précieux grimpent) : l'or retombe sous les 1.770 euros, l'argent (-2,2%) sous 19,25$.

Le Brent et le 'WTI' n'échappent pas à liquidation avec des baisses de -5% à 107$ et -10% à 102$ respectivement.

Il semble n'y avoir aucun refuge... excepté sur le dollar et les Bons du Trésor : c'est le signe d'un marché stressé.



D'autres indicateurs témoignent d'ailleurs de ce stress, à l'instar de la chute des cours des métaux industriels (-3,7% à -4% sur le cuivre, le Zinc et le platine) ou encore l'Euro (-1,6%) qui inscrit un plus bas annuel et même depuis 20 ans et s'échange désormais contre 1,0253 dollar.



Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de la chute brutale des indices d'activité PMI composites en Europe et en France.

L'indice 'PMI S&P Global' est ressorti à 52 en juin, contre 54,8 un mois plus tôt, soit la plus faible expansion des 16 derniers mois de croissance continue.



Le repli de l'indice a reflété un ralentissement de la hausse de l'activité des prestataires de services (qui a affiché son rythme le plus faible depuis janvier dernier) ainsi qu'une première baisse de la production manufacturière depuis deux ans.



'Le fort ralentissement de la croissance de l'activité observé en juin dans la zone euro augmente le risque d'une contraction de l'économie de la région au troisième trimestre', prévient Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale est passé de 57 en mai à 52,5 en juin, signalant une forte décélération de la croissance dans le secteur privé, celle-ci affichant ainsi son rythme le plus faible depuis 14 mois.



Mince consolation en France : la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+0,8% après −0,5% en avril), mais se montre stable dans l'ensemble de l'industrie (après −0,3% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



'L'impact du dégel de la demande accumulée lors des périodes de confinement commence déjà à s'estomper, sous l'effet de la brusque augmentation du coût de la vie et de la chute de la confiance des ménages et des entreprises', expliquait-on chez S&P Global.



Dans l'actualité des valeurs, Valeo (-6%) a fait part lundi soir du rachat de la participation de 50% de Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive et de l'intégration à 100% de ce leader de l'électrification haute tension, au sein de son activité systèmes de propulsion.

Son concurrent Faurecia dévisse de -8,6%.



Le groupe de prise en charge de la dépendance Orpea (+8%) indique avoir effectué un deuxième tirage de 650 millions d'euros, après un premier de 250 millions, dans le cadre de son accord de financement avec ses partenaires bancaires.



Le blanchisseur industriel Elis annonce la finalisation de l'acquisition d'un 'groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain', l'autorité de la concurrence mexicaine ayant approuvé cette transaction annoncée le 9 mars dernier.



Enfin, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours abaissé de 197 à 176 euros, un abaissement qui reflète toutefois largement la distribution d'une action nouvelle pour 10 existantes réalisée récemment. 'Le deuxième trimestre devrait montrer une croissance comparable solide pour les gaz, mais inférieure au premier trimestre, et principalement portée par les prix', estime le broker, considérant en outre que l'Europe devrait connaître un déclin des volumes.