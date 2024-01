Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: le secteur du luxe tire l'indice vers les sommets information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur une hausse spectaculaire de 2,28%, à 7634 pts, proche de son record absolu de mi-décembre 2023 (7653 pts). Sur la semaine écoulée, le CAC40 s'arroge près de 3,5%.



L'indice parisien a été puissamment tiré par le secteur du luxe: LVMH flambe ainsi de +12,8% après la publication, la veille, de ses résultats, entraînant dans son sillage Kering et Hermès (+6,6%).



Pour rappel, le groupe de Bernard Arnault a rapporté hier soir avoir réalisé en 2023 des ventes de 86,2 milliards d'euros, en croissance organique de 13 % par rapport à 2022 (+9% en publié). Le résultat net part du Groupe de LVMH s'élève à 15,2 milliards d'euros, en hausse de 8%.



Sur le front des statistiques, l'indice d'inflation des prix PCE aux Etats-Unis s'est établi à +2,6% en rythme annuel en décembre 2023, un taux stable par rapport à celui de novembre, selon le Département du Commerce.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% entre novembre et décembre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de seulement 0,3% d'un mois sur l'autre, selon le Département du Commerce.



La progression des dépenses de consommation s'avère donc légèrement supérieure à celle de 0,5% anticipée par Jefferies, alors que celle des revenus des ménages américains se montre pleinement conforme à la prévision du broker



Côté Eurozone, la confiance des ménages français s'est améliorée à nouveau en janvier, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne deux points à 91, mais reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).



En revanche, le moral des ménages allemands s'est sévèrement dégradé à l'approche du mois de février, selon l'enquête mensuelle de l'institut GfK, assombrissant encore le tableau de l'économie allemande en ce début d'année.



L'indice du sentiment du consommateur, calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès de 2.000 personnes, s'est enfoncé à -29,7 points, contre -25,4 au mois de janvier.



Sur les marchés, le Brent recule de 0,7%, autour des 81,7$ le baril tandis que l'euro grappille 0,2% face au billet vert, autour des 1,086$/E. De son côté, le bitcoin est à la fête avec +4,8%, autour des 41 885$.



Sur le compartiment obligataire, le T-Bond à 10 ans (+2Pts) évolue autour des 4,15% tandis que son équivalent allemand de même échéance se tend également de +2Pts, autour des 2,303%.



Dans l'actualité des sociétés, Stef affiche un chiffre d'affaires cumulé pour l'année 2023 de 4,44 milliards d'euros, en hausse de 6,8% (+0,7% à périmètre constant et hors ventes de marchandises pour la restauration hors domicile).



Rémy Cointreau (+15,1%) annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 956,6 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de son exercice 2023-24, en recul de 26,7% en données publiées et de 22,7% en organique (soit +16,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019-20).



Alstom annonce avoir franchi une étape importante dans ses opérations en Hongrie avec l'achèvement, fin 2023, d'un projet de modernisation de 59 trains électriques de type Flirt de MÁV-START.



Safran fait savoir que Akasa Air et CFM International (société commune à 50/50 entreSafranAircraft Engines et GE) ont annoncé la signature d'un contrat portant sur l'achat de plus de 300 moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing 737 MAX dont la commande a été annoncée la semaine dernière.



Enfin, conformément à ses annonces de fin d'année, Casino fait part de la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05% dans Exito, dans le cadre des OPA lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le groupe Calleja.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.28% BTC/USD NEXC +4.92%