CAC40: le risque géopolitique pèse sur les cours information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 15:32

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,3%, autour des 6.420 points. En l'absence d'indicateurs majeurs à l'ordre du jour, les investisseurs sont attentifs aux résultats trimestriels d'entreprises qui ponctuent la séance.



Plusieurs sociétés de premier plan doivent ainsi dévoiler leurs résultats de deuxième trimestre, comme l'ont déjà fait bp, Colas ou Ferrari plus tôt dans la journée.



Par ailleurs, près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs comptes trimestriels cette semaine, parmi lesquelles quelques poids lourds de la cote tels qu'AMD, Caterpillar, Kellogg's ou encore Uber.



Les investisseurs pourraient néanmoins préférer se tourner vers des actifs jugés plus sûrs face à la montée des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, exacerbées par le projet de visite de Nancy Pelosi à Taiwan.



Dernière manifestation en date de ce différend, Pékin a averti les Etats-Unis que l'Armée populaire ne resterait pas les bras croisés si la présidente de la Chambre des représentants se rendait dans l'Etat insulaire.



'On peut s'attendre à une réaction de la part de la Chine et à ce que les marchés se montrent nerveux', prévient Jim Reid, stratégiste à la Deutsche Bank.



Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi souligné que la Chine n'hésiterait pas à prendre des 'contre-mesures' pour défendre sa souveraineté et le principe 'd'une seule Chine'.



Outre-Atlantique, la Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge mardi matin, les investisseurs n'affichant plus trop le goût du risque face à la réapparition des risques géopolitiques.



Dans l'actualité des valeurs, Bouygues publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en chute de 64% à 147 millions d'euros et une marge opérationnelle courante stable à 2,7%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 18,5 milliards (+3% à périmètre et change constants).



Pierre et Vacances annonce annonce une augmentation de capital avec maintien du DPS, opération qui donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 66.780.855 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,75 euro, soit un montant brut maximum de 50.085.641,25 euros.



À l'issue de son exercice 2021-22, Vilmorin affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,59 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables, dépassant ainsi son dernier objectif d'une croissance d'environ 5% à données comparables.



Enfin, Colas publie un résultat net part du groupe de -132 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de -160 millions pour le premier semestre 2022, en retraits respectifs de 20 et 60 millions en comparaison annuelle.