CAC40: le repli s'accélère avec les révisions de PIB par FMI information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 16:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a basculé dans le rouge vers 15H avec la publication des prévisions -révisées à la baisse- du FMI.

Le CAC40 est retombé de 6240 points mardi en début de séance vers 6.200 (-0,5%).

A Francfort, la baisse dépasse les -1,1% et l'Euro-Stoxx50 glisse vers -0,9% (3.575).

A Wall Street, la séance commence dans le rouge avec -0,6% sur le S&P500 et -0,4% sur le Dow Jones.

Les chiffres du FMI pointent sans ambiguïté vers un scénario de récession au second semestre: la croissance mondiale est revue de plus de 10% à la baisse (de 3,6% vers 3,2%). La croissance américaine subit la plus forte révision (hausse des taux oblige) avec un -38% (de +3,7% vers +2,3%), la Chine subit -25% (de 4,4 vers 3,3%) et l'Europe est la zone qui 's'en tire le mieux' avec un PIB révisé de 'seulement' -0,2% vers 2,6% (mais compte tenu de la contraction de l'activité en Allemagne et en Italie, ces +2,6% semblent encore bien optimistes.

Sans surprise, les marchés de taux réagissent au quart de tour et les rendement se détendent fortement: les OAT effacent -11Pts à 1,51% (le plancher des 1,615% est donc largement enfoncé), les Bunds affichent -10,5Pts à 0,91% (le seuil des 1,000% s'éloigne brusquement) et les BTP italiens refluent, mais de seulement -7Pts à 3,325%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se détendent aussi de -10Pts vers 2,72%, à la veille de la réunion très attendue de la Réserve fédérale.



La Fed, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui une réunion de deux jours, devrait s'en tenir à sa trajectoire de durcissement dans un contexte pourtant marqué par une détérioration généralisée de l'économie.



Si la plupart des intervenants s'attendent à ce que la banque centrale relève une nouvelle fois ses taux de manière abrupte, en optant pour une hausse de 75 points de base, certains analystes estiment que l'institution a du mal à prendre toute la mesure de la situation actuelle.



'La Réserve Fédérale conduit en regardant dans le rétroviseur alors que la récession attend au prochain virage', déplore ainsi Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.



A en croire le professionnel, l'atterrissage en douceur promis par l'autorité centrale n'aura certainement pas lieu.



'Le marché commence d'ailleurs à en douter, en prévoyant des baisses de taux dès l'année prochaine', souligne-t-il (le marché table sur une inversion du cycle en juillet 2023).



D'après Thomas Costerg, le séminaire de Jackson Hole - qui se tiendra à la fin du mois d'août - pourrait commencer à calmer les ardeurs de la Fed et l'inciter à ralentir le rythme de son resserrement monétaire.



Les deux statistiques américaines au menu du jour, à savoir la confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes de logements neufs: l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines ralentit à 20,5% en mai après une hausse de 21,2% en avril.

De premiers signes de récession se dessinent très clairement du côté du marché immobilier résidentiel, déjà caractérisé par un trop-plein de stocks qui ne devrait que s'aggraver au vu du resserrement des conditions de crédit



En dehors des questions macroéconomiques, les investisseurs vont aussi se pencher sur une série de résultats d'entreprise, avec un rythme de publications appelé à vivement s'accélérer au cours des jours qui viennent.



Du côté des changes, l'Euro recule lourdement (-0,8% vers 1,014) alors que Gazprom va encore réduire drastiquement les quantités de gaz livrées à l'Allemagne.

Du coté des valeurs à Paris, Faurecia rechute de -7%, Soitec de -6%, Véolia de -3,5%, Renault de -3%.

Dassault Systèmes confirme son objectif pour l'exercice 2022 d'une croissance du chiffre d'affaires non-IFRS entre 9 et 10%, mais augmente sa fourchette d'objectifs de BNPA non-IFRS, à entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14 à 16% de croissance. A 1,38 milliard d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 19% en données publiées et de 11% à taux de changes constants.



Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 409,9 millions d'euros sur son premier trimestre 2022-23, en hausse de 39,9% en données publiées et de 27% en organique (après une croissance organique de 105% réalisée un an auparavant).



Eutelsat (-19% à 7,00E, soit -36% en 48H) a officialisé mardi la signature d'un protocole d'accord en vue de fusionner avec son partenaire OneWeb. La transaction, qui prendra la forme d'un échange d'actions OneWeb contre des actions Eutelsat nouvellement émises, valorise OneWeb à quelque 3,4 milliards de dollars, sur la base d'une valeur de 12 euros par action Eutelsat, dividende compris.