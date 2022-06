CAC40: le recul s'amplifie, chute sous les 6.200 pts information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur une perte de 2,69%, à 6.187 points, un recul qui atteint plus de 4,5% en hebdomadaire. L'Euro-Stoxx50 dévisse de -3,25%, tandis que le DAX40 lâche -2,9% (sous 13.800) et que Londres recule de 2%.



A Wall Street, après un plongeon de -2% en 90 minutes jeudi soir, les indices US ouvrent sur un 'gap' à la baisse et amplifient leur chute: le Dow Jones lâche -2,2%, le S&P500 -2,5%, le Nasdaq qui plonge de plus de 3% enfonçant les 11.500Pts (gare à la cassure ce soir à 22H)



La journée avait mal commencé en Europe ('gap' à la baisse du CAC, DAX, E-Stoxx50...) au lendemain d'une journée marquée par le fort recul des indices new-yorkais (-2,4% sur le S&P500, -1,9% sur le Dow Jones, -2,7% sur le Nasdaq) qui avait perdu pied jeudi soir à partir de 20H20 pour des raisons difficilement identifiables.



A l'inverse, le creusement des pertes depuis 14H30 parait évidente depuis la publication à 14H30 du 'CPI' américain qui s'envole de +1% (près une hausse de 0,3% en avril).



La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'avère bien plus forte qu'anticipé (+0,7%) et ressort à +8,6% en rythme annuel (un plus haut depuis décembre 1981, dans le sillage des loyers, billets d'avions, carburants...).



Le Département du Travail qui compile le 'CPI' précise qu'en donnée 'core' (hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles), l'inflation américaine s'établit à +0,6% le mois dernier (soit +6% en rythme annuel), une progression là encore un peu supérieure au consensus de marché.



Pour ne rien arranger, la confiance des ménages américains (enquête U-Mich) dévisse de -8,2Pts à 50,2.



Les marchés obligataires se dégradent de nouveau fortement (les bons du Trésor avaient fortement baissé la veille) : nos OAT alignent une 10ème séance consécutive de repli -c'est un 'tunnel' d'une durée exceptionnelle- ce qui propulse le rendement au-delà des 2,077% (+9Pts).



Les Bunds grimpent de +4,5Pts à 1,48% (+22Pts hebdo) tandis que les 'BTP' italiens rajoutent +12Pts à 3,832%: le 'spread' avec le Bund atteint +235Pts de base, du jamais vu depuis 2013.



La tendance s'était dégradée jeudi à la suite du conseil des gouverneurs de la BCE qui a très clairement évoqué la possibilité d'une hausse de taux de 50 points de base dès le mois septembre.



Les T-Bonds se dégradent de +9Pt à 3,013% (et le '2 ans' prend 15Pts à 2,967%, le '5 ans' +13Pts à 3,195%) alors que le 'CPI' renforce la perspective d'une augmentation de 50 points de base des taux de l'institution lors de sa réunion prévue la semaine prochaine (le 15).



La hausse du dollar s'accélère, un euro s'échange désormais contre 1,0514 dollar, après une hausse de +0,8% la veille : les cambistes avaient réagi des hier aux propos de proches de Janet Yellen et de la Maison Blanche, qui pensent que les chiffres d'inflation vont demeurer durablement mauvais, alors que le prix moyen des carburants a franchi le cap des cinq dollars le gallon (sept dollars en Californie) et pourrait prendre 20% cet été.



Dans l'actualité des sociétés françaises, les valeurs bancaires souffrent avec presque -5,9% sur le Crédit Agricole, -6,1 sur Sté Générale.

Atos (-8%) connaît une semaine cauchemardesque alors que les dissensions à la tête du groupe sèment le doute parmi les actionnaires.



Faurecia (-4,3%) se retrouve lanterne rouge du SBF120 et continue d'enchaîner des écarts spectaculaires (de 6 à 7% dans tous les sens) après l'annonce de son AK pour financer le rachat de Hella.



Saint-Gobain annonce un investissement d'environ 90 millions de dollars canadiens dans son usine de plaques de plâtre située près de Montréal au Canada.



Orpea (-6,3%) inscrit un nouveau plancher: le groupe a déclaré vendredi avoir pris note des interrogations et propositions soulevées par un groupe d'investisseurs, sa direction plaidant pour la mise en place d'un dialogue 'constructif' avec l'ensemble des parties prenantes.



2CRSi gagne 1,2% après l'annonce d'un nouveau contrat attribué à 2CRSi Middle East par un nouveau partenaire en Éthiopie, spécialisé dans le déploiement informatique, ayant choisi ses produits et solutions pour déployer son projet de centre de données périphérique.



Enfin, EDF indique que 93,3% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions nouvelles du solde du dividende au titre de 2021, à l'issue de la période d'option qui était ouverte du 20 mai au 7 juin inclus.