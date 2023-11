Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: le recul du luxe pèse sur l'indice information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,5% ce matin, autour des 7230 points, notamment pénalisée par le recul du luxe avec notamment -2,9% pour Kering et LVMH et -1,5% pour Hermès.



Les investisseurs devraient hésiter à prendre des positions tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours.



La publication, jeudi, de chiffres de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis ne manquera pas d'alimenter le débat qui anime les marchés financiers depuis des mois.



Une nouvelle accélération des prix mettrait la pression sur les banques centrales au moment où les taux d'intérêt dans les marchés développés sont censés avoir atteint leur pic.



Les investisseurs sont également particulièrement attentifs aux indicateurs économiques à la recherche de signes encourageants sur l'économie après le ralentissement marqué de l'activité ces derniers mois.



En ce sens, le baromètre très suivi de la confiance au sens du Conference Board, qui sera publié cet après-midi aux Etats-Unis, devrait montrer que les ménages américains continuent de s'inquiéter de l'inflation.



En attendant, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une amélioration de la confiance des ménages en France en novembre: à 87, son indicateur synthétique -calculé par l'Insee- augmente de trois points, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.





Par ailleurs, notons que contrairement à la morosité affichée par les marchés d'actions, les bons du Trésor réalisent une excellente entame de semaine avec une nette détente des rendements de part et d'autre de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, le rendement à dix ans se replie vers 4,39%, au plus bas depuis la fin septembre, la perspective d'un ralentissement de la croissance incitant les investisseurs à chercher refuge auprès des obligations.



Le pétrole poursuit ses mouvements erratiques à quelques jours d'une réunion de l'Opep+ qui pourrait faire apparaître quelques dissensions au sein du cartel, selon les spécialistes.



Le Brent de Mer du Nord gagne 1%, vers 81 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (WTI) qui gagne aussi 1%, vers 75,8 dollars.



Dans une note diffusée hier, les stratèges de BofA ont déclaré s'attend à ce que le les cours pétroliers remontent l'an prochain en raison du mouvement de restockage qui touche les marchés des matières premières.



La banque d'affaires américaine estime que le Brent devrait atteindre un niveau moyen de 90 dollars en 2024, tandis que le WTI est attendu autour de 86 dollars sur l'année à venir.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Ubisoft Entertainment indique avoir réalisé avec succès son placement d'OCEANEs à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.



Atos a confirmé mardi avoir entamé des négociations avancées en vue de modifier et de simplifier certains termes du projet de cession de sa filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky.



Nacon publie un résultat net en chute de 61,6% à 3,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, mais avec un EBITDA en progression de 20,1% à 29,3 millions, soit 43,2% du chiffre d'affaires contre 31,4% un an auparavant.



Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ROBUR Industry Service Group, société basée à Munich, lui permettant d'établir une position stratégique sur le marché allemand des services à l'industrie sur lequel Spie était jusqu'alors peu présent.





