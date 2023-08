CAC40: le rebond s'essouffle, la hausse des taux inquiète information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,4%) et les indices européens (+0,2%) se débattent à present pour finir la séance dans le vert: les acheteurs gardent la main, mais le match devient très serré.

La bourse de Paris continue d'expérimenter des volumes inexistants, de 1MdE en 8 heures de cotations: un tel marché peut devenir très fragile en cas de retour d'une pression baissière.



Les indices US reperdent de l'altitude, le Dow Jones est même assez nettement dans le rouge (-0,45%) alors que le S&P500 grappille +0,2%, le Nasdaq +0,6%.

Après avoir ignoré la tension des taux en début de séance Wall Street subit de nouveau l'impact malgré de taux longs toujours au zénith depuis le pic d'octobre 2022 (égalé voir possiblement dépassé en clôture sur les T-Bonds et surtout nos OAT qui ont passé la barre des 3,20% et se hissent vers 3,24%).

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence sur le marché obligataire en Europe, culmine lui aussi à 2,70%, ce qui correspond à un quasi-doublement sur les 12 mois écoulés et à un retracement des pires niveaux de mi-février 2023: une percée au-delà de 2,75% aurait de lourdes conséquences.



Cette quatrième semaine du mois d'août sera marquée, jeudi, par la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole, réunissant les principaux banquiers centraux du monde qui se retrouveront dans un contexte d'interrogations autour de l'évolution des politiques monétaires.



Ce rendez-vous, toujours très suivi par les marchés, se conclura par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Les investisseurs espèrent une amélioration du sentiment général qui leur permettrait de rompre avec la phase actuelle d'aversion au risque qui secoue les marchés.

Les taux longs US, comme le 'très court terme' semblent pricer une nouvelle hausse mi-septembre avec un '10 ans' à 4,35%, un '6 mois' à 5,51% et un '30 ans' à 4,47% contre 3,84% il y a 1 mois exactement.



'L'enthousiasme qui entourait la résilience de l'économie, la modération de l'inflation et l'émergence de l'intelligence artificielle n'a pas disparu, mais il a été obscurci par les inquiétudes concernant la croissance mondiale et par la hausse des taux d'intérêt récemment observée', explique Craig Fehr, stratégiste chez Edward Jones.



L'inconnue que constitue l'évolution de l'inflation représente un facteur qui semble tout particulièrement de nature à pousser les banquiers centraux à faire preuve de prudence.



'Powell devrait adopter un discours moins nuancé lors de Jackson Hole de notre point de vue, sachant que les derniers indicateurs montrent clairement un risque de remontée de l'inflation', préviennent les économistes de BofA.



La semaine en Europe sera également rythmée par la publication, mercredi, des résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité dans le secteur privé des grandes économies européennes.



Le marché des changes reste très calme avec un Dollar figé vers 1,0880/E; le Brent varie peu à 84,8$ (-0,2%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, l'action Visiomed, dont la cotation avait été suspendue vendredi, gagne près de 17% ce matin à Paris.



TotalEnergies annonce avoir signé, conjointement avec INPEX, un accord portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie, accord qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes.



Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé vendredi soir avoir bouclé un nouveau financement de 925 millions de dollars pour Westfield Century City, son centre commercial situé au coeur de Los Angeles.



Enfin, Saint-Gobain annonce avoir obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour l'acquisition de Building Products of Canada, producteur de bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada.