Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 :le rebond s'accélère après publication de l'ISM aux US Cercle Finance • 03/02/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - La chute de -7,7% de l'indice SSE (Shanghai) et de -7,9% du 'CSI 300' n'a pas ému les investisseurs européens qui s'attendaient à un repli de cet ordre. La Bourse de Paris tente donc de confirmer ses bonnes dispositions initiales: le rebond qui fut longtemps 'laborieux' s'accélère et le CAC40 gagne près de +0,9%, vers 5.855. 'L'indice CAC 40 est bien sous pression, dans une configuration des plus pesantes et anxiogène', constatent, après une semaine compliquée, les analystes de Kiplink. L'Euro-Stoxx50 de son côté reprend +0,8% à 3.670, un peu freiné par le DAX30 qui se contente de +0,7% vers 13.070Pts. Pris au dépourvu la semaine dernière par la vive extension de la flambée épidémique, les investisseurs doivent faire face ce lundi à un regain d'inquiétudes concernant les conséquences économiques du virus. Les pays 'partenaires' de la Chine continuent de souffrir : la bourse de Djakarta a cédé -1,6%, Singapour -1,4%, Taiwan -1,2%, Tokyo -1%... Séoul a en revanche résisté avec +0,2%. Les investisseurs tentent de se rassurer avec de données PMI (activité anticipée dans le secteur manufacturier) plutôt bonnes, voire excellentes aux Etats Unis : l'ISM manufacturier bondit de façon tout à fait inattendue de 47,8 vers 50,9. C'est encore plus spectaculaire pour les 'entrées de commandes' avec un écart de +4,4Pts, de 47,6 vers 52. La hausse du 'PMI' manufacturier US calculé par l'institut germanique Markit) ressort à 51,9, ce qui et supérieur à l'estimation initiale (51,7) mais reste inférieur au score du mois de décembre 2019. Ces données d'activité permettent à Wall Street de doubler ses gains : le Dow Jones gagne +1,3% (vers 28.620) au bout d'une heure de cotations, le Nasdaq +1,6% (ce qui efface la perte de vendredi) et le S&P500 prend +1,2%. En France, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale un léger renforcement de la croissance du secteur en janvier, passant de 50,4 en décembre à 51,1 en janvier. L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 46,3 à 47,9 en janvier, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (47,8). En Allemagne, l'indice PMI se redresse de 43,7 vers 45,3. En Chine en revanche, avant même l'effet 'coronavirus', le PMI se repliait de 51,5 vers 51,1... mais demeure en territoire positif. Du côté des changes, l'euro recule de -0,4%, revenant sur 1,1045 dollar. La débâcle se poursuit en revanche du côté du pétrole avec un Brent qui plonge de -4% et pulvérise le plancher des 57,5$ des 7 août et 2 octobre et retombe vers 55,9$, le WTI à New York pourrait enfoncer le support des 51$. Dans l'actualité des valeurs, et alors que la saison des résultats se poursuit, Ingenico Group écrase la concurrence avec un tonitruant +16,1% : le groupe a publié un EBITDA (retraité d'un effet positif d'IFRS 16) de 573 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 527 millions sur 2018 à données comparables, et un free cash-flow de 310 millions d'euros. Le titre avance de +11%. Worldline est en repli de près de -1% après avoir annoncé ce matin le rachat d'Ingenico. Cette opération va donner naissance au 4ème acteur mondial des paiements avec un CA de 5,3 MdE et un EBITDA de 1,2 MdE indique Oddo. A près de 93 euros, le titre présente un PER 2020 de 32 fois et celui de Ingenico atteint 20 fois. Thales annonce avoir été sélectionné, en partenariat avec LIG Nex1, pour fournir des interrogateurs IFF TSA 1412 courte portée à intégrer sur des systèmes de missiles portables et d'interrogateurs TSA 2522 pour les véhicules de défense aérienne en Corée du Sud. Le groupe Renault (-1,2% vers 34,8E) présente ce lundi sa nouvelle Mégane et la Mégane e-Tech Plug-in, cette dernière disposant d'une motorisation hybride rechargeable. Renault renouvelle ainsi l'ensemble de sa gamme Mégane (Berline, Estate, R.S. Line, R.S. et R.S. Trophy). Renault annonce également la suspension de la production dans son usine de Wuhan jusqu'au 13 février

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.45%