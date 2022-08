CAC40: le rebond entamé hier se prolonge au-delà des 6400pts information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 10:54

(CercleFinance.com) - En s'arrogeant 0,4% hier soir, le CAC40 est parvenu a enrayer la tendance baissière qui l'avait vu céder près de 3% en l'espace de trois séances.



Forte de ce léger rebond, la bourse de Paris semble aujourd'hui bien partie pour entretenir cette dynamique, avec un gain qui avoisine déjà les 0,7%, autour des 6430 points, après seulement quelques heures de cotation.



Le rebond devrait néanmoins rester timide, alors que les investisseurs ont les yeux et les oreilles braqués de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Wyoming (à Jackson Hole), lieu qui accueille pour quelques jours les principaux banquiers centraux de la planète autour de leur mission: maîtriser l'inflation.



Demain, la prise de parole de Jerome Powell, sera particulièrement scrutée. Le président de la Réserve fédérale américaine devrait probablement reconnaître que la banque centrale n'envisage pas de dévier de son action musclée afin de calmer les pressions inflationnistes.



'Les tensions rencontrées au niveau des rendements obligataires n'ont montré aucun signe d'apaisement avant son intervention, d'autant plus que la situation énergétique ne cesse de se détériorer en Europe', s'inquiètent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américains se tend au-delà de la barre des 3,10% et retrouve des niveaux qui n'avaient plus été testés depuis la mi-juillet.



Le compartiment obligataire européen a lui aussi connu une journée inquiétante hier, avec une brusque flambée des Bunds allemands et des OAT françaises.



Cette tension au niveau des taux ne manquera pas d'être reliée à la spectaculaire envolée du MWh, qui a passé hier la barre des 650 euros sur l'Epex, le marché à terme de l'électricité réservé aux industriels.



'Cela renforce les craintes selon lesquelles le 'pic d'inflation' ne s'est pas encore matérialisé dans certains pays, ce qui signifie que que les banques centrales vont devoir faire des choix difficiles alors qu'elles sont aux prises avec la pire stagflation depuis des décennies', ajoute la banque allemande.



Les investisseurs attendent également, dans la journée, la deuxième estimation du PIB américain de deuxième trimestre et les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de diverses statistiques économiques.



Ainsi, annoncé en stagnation fin juillet, le PIB de l'Allemagne a finalement augmenté de 0,1% au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier, selon les données détaillées (ajustées des variations de prix, saisonnières et calendaires) de Destatis.



'Malgré des conditions difficiles au niveau mondiale, l'économie allemande a tenu bon au cours des deux premiers trimestres de 2022', commente Georg Thiel, président de l'office fédéral de la statistique, rappelant que le PIB s'était accru de 0,8% au premier trimestre.



Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires en France est ressorti stable en août, à en croire l'indicateur synthétique, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, indice qui se maintient à 103 et reste donc au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



En Allemagne, le climat des affaires s'est moins dégradé que prévu au mois d'août, mais l'ambiance reste clairement au pessimisme, selon l'enquête mensuelle de l'Ifo publiée ce jeudi. L'institut d'études économiques indique que son indice a reculé à 88,5 points ce mois-ci, après 88,7 points en juillet, alors que les économistes et analystes prévoyaient une baisse plus marquée à 86,8.



Dans l'actualité des sociétés, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir finalisé la vente de Westfield Santa Anita à Arcadia, en Californie, à un investisseur en immobilier commercial, pour un prix de vente de 537,5 millions de dollars (à 100%, dont 49% pour la part d'URW).



AB Science annonce avoir déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Alsitek (masitinib) dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



Enfin, Deezer indique que ses revenus ont totalisé 219 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 12% sur un an en données publiées, dont +10% à taux de change constants. L'entreprise évoque une 'très bonne performance' en France, où son chiffre d'affaires a progressé de 11%, porté par une augmentation du même ordre de sa base d'abonnés particuliers ('B2C').