CAC40: le rally devrait se prolonger à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 présagent une ouverture sur une progression de l'ordre de 2% vers 6770 points, au lendemain d'une séance qui a vu l'indice phare parisien grimper de près de 3,1% sur des espoirs de sortie de la guerre en Ukraine.



'L'optimisme suscité par les pourparlers de cessez-le-feu d'aujourd'hui entre de hauts responsables russes et ukrainiens a été cité comme facteur de soutien au sentiment du marché', expliquait mardi soir Wells Fargo.



'Moscou a déclaré qu'il 'réduirait drastiquement' l'activité militaire près de Kiev, tandis que les responsables ukrainiens ont signalé leur ouverture à un statut neutre dans le cadre d'un accord de paix', précisait la banque.



Parmi les statistiques du jour, doivent paraitre les indices ESI du sentiment économique dans la zone euro ce matin, puis les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis et la dernière estimation de la croissance américaine en début d'après-midi.



Du côté des valeurs parisiennes, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part de la reprise du versement d'un dividende pérenne à partir de l'exercice 2023, à l'occasion la présentation de son plan stratégique.



Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau annonce faire évoluer la structure de son comité exécutif avec notamment la création d'un chief transformation officer et d'un pôle de communication groupe.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.60%