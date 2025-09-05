CAC40 : le NFP du mois d'août fait plonger les taux, mais également le $ et le pétrole
L'ambiance a bien changé depuis 14H30 : la bourse de Paris et Wall Street se sont d'abord réjoui de la hausse du chômage et du plongeon des créations d'emploi (entre 14H30 et 16H) mais le vent vient de tourner et le sentiment qui domine est qu'effectivement, l'économie US ne va pas si bien que cela.
Le CAC40 gravitait vers 16H autour de 7.700 (+0,1%) mais il perd désormais -0,6%... et à Wall Street, après un déluge de records absolus lors des 1ers échanges (Dow Jones à 45.770, S&P500 à 6.525, Nasdaq Composite à 21.860... le 'carton plein' absolu), c'est le rouge qui domine avec -0,7% pour le 'Dow', -0,6% pour le 'S&P' et le Nasdaq bascule avec -0,3%, malgré les +10% de Broadcom (trimestriels surpassant les attentes grâce à l'I.A)
Le ralentissement économique n'est peut-être pas une si bonne nouvelle car si les taux baissent, cela a été 'pricé' au-delà du raisonnable durant tout l'été: Wall Street vend-il la nouvelle ?
Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP) apparaît bien comme une ultime case à cocher en vue d'un scénario à 3 baisses des taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2025.
Les taux se détendent fortement : -11Pts sur le '10 ans' US à 4,067% (contre 4,300% il y a une semaine), le Bund efface -6,1Pts à 2,661%, nos OAT -5Pts à 3,443%, les BTP italien -7,2Pts à 3,531%, les 'Gilts' UK -6Pts à 4,665%.
Les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base le 17 septembre, et une baisse de -50Pts réunit maintenant 11% des suffrages, selon le baromètre FedWatch du CME.
La tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues ces derniers jours, est bien confirmée dans les chiffres officiels du Département du Travail à 14h30 avec 22.000.créations de postes au mois d'août, contre 73.000 en juillet, et 75 à 80.000 attendus, pour un taux de chômage attendu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.
Mais ce qui frappe les esprits, c'est la révision des chiffres de juin de -160.000 : avec -13.000 emploi contre 147.000 annoncés, soit -464.000 emplois sur 6 mois par rapport aux estimations initiales.
Au-delà de la situation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les indices CPI et PPI qui seront dévoilés la semaine prochaine.
Sur le marché des changes, l'euro bondit de +0,9% vers 1,1755dollar et cette chute provoque une envolée de l'Or vers 3.590 et de l'argent vers 41,2$/Oz.
Sur le front du pétrole, les cours pétroliers poursuivent leur consolidation alors que l'Opep et ses alliés pourraient annoncer dimanche une nouvelle augmentation de la production en dépit des incertitudes entourant la demande, un repli renforcé par l'annonce hier d'une hausse des stocks de brut américains.
Le Brent recule de 2,3% à 65,6,dollars et le WTI texan cède 2,4% sous 62 dollars (vers 61,90$), ce dernier se dirigeant vers des pertes de plus de 3% sur l'ensemble de la semaine (et -13,5% depuis début janvier) après avoir réussi à aligner deux semaines consécutives de hausse... intégralement effacées.
