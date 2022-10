Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: le hausse se poursuit, franchit les 6100 points information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 10:34

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris entame la séance sur la lancée de la veille, avec une hausse de plus de de 1% qui lui permet de franchir les 6100 points, notamment portée par les valeurs bancaires à l'instar de Société Générale et BNP Paribas (+2,5%) ou Crédit Agricole (+2,2%).



Cette deuxième séance de la semaine sera animée par plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, attendu dans le courant de la matinée.



Aux Etats-Unis, les derniers chiffres de la production industrielle devraient confirmer que le rattrapage post-pandémique de l'activité perd de son souffle depuis quelques mois.



Ces statistiques devraient alimenter le débat sur la remontée des taux des deux côtés de l'Atlantique, qui constitue toujours le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence la remontée des rendements obligataires.



Les tensions inflationnistes, non contentes de ternir le panorama micro-économique global, risquent par ailleurs d'assombrir l'horizon des entreprises en ce début de saison des résultats trimestriels.



Wall Street se prépare à une semaine chargée avec une salve de résultats trimestriels qui verra 66 sociétés du S&P 500 - dont huit composantes du Dow Jones - dévoiler leurs comptes.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Airbus annonce que Jet2.com lui a passé une commande supplémentaire de 35 appareils A320neo portant sa commande total à 98 appareils.



AXA fait savoir que sa filiale AXA Espagne a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel España (GACM España).



Eurofins Scientific a dévoilé un chiffre d'affaires record pour les neuf premiers mois de l'année, en croissance de 2,7% à 5,03 milliards d'euros, une croissance organique ferme et les acquisitions ayant plus que compensé un recul des revenus liés au Covid-19.



Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas, marquant un nouvel investissement du géant français des spiritueux dans la catégorie en plein essor de l'agave.



Enfin, Publicis indique relever pour la seconde fois ses objectifs pour 2022, visant désormais une croissance organique d'environ 8,5%, un taux de marge opérationnelle proche de 18% et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros.