CAC40 : le 'GR' bat un record à 4 jours des '4 sorcières'

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,55% à 7.555) reprend son avancée inexorable à 4 jours de la séance des '4 sorcières' avec à la clé un nouveau record absolu pour le CAC40 'GR' (à 22.866ts).

Pour le CAC 'PX1', c'est une clôture record qui se profile au cours des prochaines heures (il ne s'en faut plus que de 0,2%) et les records annuels ou historiques continuent de tomber pour le DAX (à 16.762) ou l'Euro-Stoxx50 (+0,25 %, autour des 4.535 points).

Les investisseurs manifestent une confiance inébranlable dans la poursuite 'rallye de fin d'année', malgré des réunions de la Réserve fédérale américaine (le 13/12) puis de la Banque centrale européenne (BCE le 14/12).



Les grandes banques centrales ont récemment mis fin à leur cycle de hausse de taux, mais leur approche plus accommodante ne semble pas suffisante aux yeux des marchés, qui leur réclament désormais des baisses de taux rapides.



La publication, vendredi, de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu pour le mois de novembre a confirmé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, allégeant un peu la pression sur ses épaules.



Wall Street applaudit depuis 6 semaines l'émergence d'un scénario 'Goldilocks' et les records tombent également pour le Dow Jones (36.635) et le S&P500 égale celui du 17 juillet à 4.607Pts... un record de clôture étant probable si les bonnes dispositions initiales tiennent jusqu'à 22H.



En Europe, les indices égalent ou battent le S&P500: une baisse de taux imminente est espérée alors que la Banque centrale européenne (BCE) est exhortée à en faire davantage face à une économie qui flirte indéniablement avec la récession.



'Les marchés considèrent que les premières baisses de taux pourraient intervenir dès le mois de mars et que la BCE pourrait procéder à près de six baisses de taux de 0,25% en 2024', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Pour le stratège, ces attentes sont probablement trop agressives sachant que l'inflation sous-jacente en zone euro évolue aujourd'hui autour de 3,6%, encore loin de l'objectif de 2% établi par la banque centrale.



La Banque d'Angleterre, dont les annonces sont attendues jeudi comme pour la BCE, ne paraît pas non plus très pressée de rejoindre le camp des 'colombes'.



Avec des banques centrales qui ne semblent pas prêtes de se ranger aux prévisions actuelles des marchés, le retour à la réalité pourrait s'avérer compliqué pour des investisseurs déjà passé en mode euphorique.



Au-delà des annonces des banques centrales, le 'rallye' d'automne sera mis à l'épreuve d'indicateurs économiques de premier plan, dont les derniers chiffres de l'inflation et des ventes de détail aux Etats-Unis.



En Europe, les indices PMI préliminaires pour le mois de décembre - attendus vendredi - permettront eux d'évaluer le sérieux de la menace récessionniste sur le Vieux Continent.

En attendant, calme plat sur l'obligataire avec des OAT et des Bunds figés sur leurs niveaux de vendredi, les T-Bonds affichent +1,5Pt à 4,270%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom a annoncé ce week-end l'inauguration des trams-trains Citadis Dualis sur la ligne T12 du réseau Île-de-France Mobilités qui relie depuis hier deux pôles majeurs de l'Essonne, Évry-Courcouronnes et Massy-Palaiseau.



Arkema annonce avoir signé un contrat d'une durée de 20 ans avec EDF Renouvelables pour la fourniture de 20 GWh/an d'électricité issue d'énergie solaire, partenariat qui débutera en 2026 et couvrira 70% de la consommation d'électricité des huit sites de Bostik en France.



Saint-Gobain annonce avoir signé une ligne de crédit disponible de quatre milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an chacune, qui remplace deux lignes disponibles de 2,5 et 1,5 milliards à échéance décembre 2024.







