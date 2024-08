Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: le discours de Powell salué par les marchés information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance sur un gain de 0,7%, à 7577 points, tiré par Accor (+2,9%), Veolia ou encore Publicis (+1,7 %), le tout dans des volumes faméliques, avec tout juste 2,1 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien progresse d'un peu moins de 2%, avec un gain de 0,4% environ depuis le début de l'année.

Outre-Atlantique, S&P500, Nasdaq et Dow Jones gagnent entre 0,9% et 1,3% chacun.



Les marchés saluent les déclarations de Jerome Powell, depuis Jackson Hole. Un discours 'accommodant' du patron de la Fed était attendu et il l'a été : 'le temps est venu d'ajuster la politique monétaire restrictive menée aux Etats-Unis depuis plus de 2 ans maintenant que l'inflation reflue et que le marché de l'emploi ralentit', a-t-il annoncé.



Il plaide pour 'une approche plus accommodante de la part de la banque centrale américaine, en adaptant de manière appropriée notre politique restrictive; il y a de bonnes raisons de penser que l'économie peut revenir à un taux d'inflation de 2% tout en conservant un marché du travail solide'.



Si Jerome Powell est resté délibérément vague sur l'ampleur de l'assouplissement monétaire à venir (notamment une baisse de -50Pts le 18 septembre, ce qui serait un geste 'fort'), Wall Street table bien sur -75Pts d'ici fin 2024.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de permis de construire en juillet : ils se sont légèrement tassés à 1,406 million en rythme annuel aux Etats-Unis (mais moins que prévu puisque le consensus tablait sur 1,396 million, après 1,454 million en juin).



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie de -6Pts autour des 3,802%, tandis que le Bund se détend de -3Pts à 2,2140%, nos OAT de -3,3Pts vers 2,921%, les BTP de 5,5Pts vers 3,5600%.



L'Euro se redresse de +0,7% face au $ vers 1,1180 (au plus haut depuis mi-juillet 2023) et le baril de pétrole gagne +2% à Londres (Brent à 78,6$) et près de 2% aux US (WTI à 74,5$ sur le NYMEX).



L'or progresse de +0,2% vers 2.518$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsos fait part du lancement d'une offre publique d'achat (OPA) amicale sur infas Holding AG, un acteur important dans les études de marché, d'opinion et sociales en Allemagne, et coté à la Bourse de Francfort.



Par ailleurs, Sodexo a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Sofinsod à la holding de la famille Bellon pour un montant de 918 millions d'euros.



De son côté, Thales annonce avoir signé un contrat avec L&T Technology Services (LTTS) pour que LTTS puisse offrir à ses clients la plateforme de monétisation de logiciels Sentinel de Thales.





