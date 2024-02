Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : le déluge de record se poursuit, 7 d'affilée à Paris information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Voilà, c'est maintenant une certitude : le CAC40 va aligner sa 8ème séance de hausse consécutive (5 sur 5 cette semaine) dont 7 de records absolu d'affilée (depuis le 15 février), que dire de plus ?



On peut préciser que le CAC40 (+0,7% à 7.970) vient de culminer sous 7.980Pts, qu'il engrange +2,5% sur la semaine écoulée et qu'il aligne une 17ème semaine de hausse avec une seule consolidation hebdo de -1,6% à l'issue de la première semaine de janvier.

Si le CAC40 n'a pas (encore) validé les '8.000', la journée n'est pas perdue puisque le SBF-120 accroche les '6.000' et vient d'inscrire un nouveau record à 6.025Pts.

L'Euro-Stoxx50 (+0,5%) bat lui aussi un nouveau record à 4.878, ainsi que le DAX40 et Wall Street déroule sans surprise une nouvelle litanie de records absolus.

Le Dow Jones (+0,6%) culmine à 39.280, S&P500 (+0,4% à 5.108), Nasdaq-100 (+0,2% au-delà de 18.050), toujours dans le sillage de Nvidia avec +4% à 825$... la capitalisation du titre franchissant le cap des 2.000Mds$ (soit plus que le PIB de du Canada, de la Corée du Sud ou de la Russie).



Le titre a également pulvérisé jeudi le record du plus gros gain en capital de l'histoire en 24H avec +277Mds$ (c'est plus que le PIB du Portugal ou de la Nouvelle Zélande), loin devant Meta et ses +200Mds$ 3 semaines auparavant et les +190Mds$ d'Apple en décembre 2022.



Nvidia bat également le record historique du plus fort apport en capitalisation au S&P500 en 7 semaines avec +800Mds$ (soit l'équivalent du PIB de la Suisse ou de la Turquie) de la plus forte activité sur les dérivés (un tsunami d'achat de 'calls', une stratégie payante, ce qui est rare quand toute le monde est 'dans le même sens') et du plus gros chiffre d'affaire sur 1 titre en 1 séance avec 60Mds$ (soit 1 mois de transactions pour le CAC40).



'Dans un marché où la performance est très concentrée, les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale', juge Christopher Dembik.



'Pour l'instant, tout indique que la hausse va se poursuivre. La dégradation économique perçue fin 2023 ne semble pas être un sujet pour les investisseurs', poursuit l'économiste de Pictet Asset Management.



Au chapitre des statistiques du jour, ont été publiées en cours de matinée les données détaillées du PIB allemand pour le dernier trimestre 2023, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour février.



Le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,3% en volume au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,2 en janvier à 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics (les chefs d'entreprises tablent ouvertement sur une baisse des taux au second semestre 2024).

Les marchés obligataires connaissent -enfin- une embellie, bien que les bourses restent en mode 'risk-on' avec une détente de -4Pts des T-Bonds vers 4,285%, les Bunds effacent -5Pts à 2,385% (Allemagne en récession, et pas de sursaut à l'horizon), nos OAT -6Pts à 2,8460%.

Le marché des changes reste calme avec -0,1% sur le '$-Index' (à 103,85), l'Euro se stabilisant vers 1,0818$.

A notre la brusque rechute du pétrole (-1,3% sur le 'Brent' vers 82,4$) alors qu'il était stable ce matin vers 83,4$ après avoir culminé cette nuit à 83,95$ (il perd ainsi -1,2% sur la semaine, tout s'est joué entre 9H et 16H).



Dans l'actualité des valeurs, Capgemini indique étendre son alliance stratégique avec Unity, plateforme de création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel, à laquelle il va racheter son activité de services aux entreprises spécialisée en jumeaux numériques.



Bouygues Telecom annonce un protocole d'exclusivité avec La Poste pour acquérir sa filiale La Poste Telecom, premier opérateur virtuel du marché français, pour une valeur d'entreprise de 963,4 millions d'euros.



Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA) concernant son Dupixent (dupilumab) dans une sixième indication potentielle.



Les investisseurs pourront aussi réagir aux résultats annuels publiés jeudi soir par le distributeur de produits électroménagers et culturels Fnac Darty, le cabinet d'ingénierie et de conseil Alten, ainsi que le fabricant de fixations Lisi.







