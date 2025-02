CAC40 : le climat s'alourdit, suite à de mauvais chiffres US information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 17:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a vu ses gains s'étioler (+0,39 vers 8.154) alors que Wall Street a rouvert sur une note de lourdeur.



Le repli des indices US s'amplifie depuis la publication des PMI : le Nasdaq cède -0,7%, le S&P500 -0,6%, et une nouvelle fois, le Dow Jones semble perdre pied avec -0,9% (il avait déjà fini nettement détaché à la baisse jeudi soir).



Le contrat CAC/Px1 'février' est arrive à échéance à 16H, validant une hausse de +5,7% sur l'échéance février... mais la semaine ressort perdante de -0,4% (environ).



L'indice DAX40 (-0,2% ce vendredi) a battu pas moins de 16 records absolus depuis le précédente journée des '3 sorcières' du 17 janvier, l'indice gagne 8% en 1 mois).



Cette euphorie de la bourse allemande interpelle d'autant plus que les élections allemandes de ce week-end s'annoncent très incertaines.



Un petit courant de prises de bénéfices commence à se dessiner après le fort mouvement de hausse du début d'année, qui avait conduit le CAC à revenir mardi à une trentaine de points de son record historique inscrit l'an dernier.



Les investisseurs paraissent un peu coincés entre les espoirs d'un possible accord de paix en Ukraine et de solides résultats d'entreprise d'une part et des incertitudes économiques (signaux mitigés aux Etats Unis, feuilleton des droits douaniers à rebondissement).



Si elles avaient reflué ces derniers jours, les craintes liées aux effets pernicieux de la politique protectionniste américaine sur la croissance et l'inflation sont loin d'avoir totalement disparu.



Les analystes redoutent le scénario d'un 'statu quo' politique alors que la première économie européenne a besoin, selon eux, de véritables réformes afin de relancer sa croissance.



'Le plus grand espoir des marchés semble être que le prochain gouvernement allemand réformera enfin la règle du frein à l'endettement qui a été créée pendant la crise financière mondiale en 2009 afin de garantir la stabilité financière du pays', commente Lowie Debou, gérant chez DPAM.



'Cette règle limite actuellement les dépenses structurelles supplémentaires du gouvernement allemand à 0,35% du PIB, un chiffre dont la plupart s'accordent à dire qu'il est insuffisant pour répondre aux besoins croissants d'investissement de l'Allemagne', rappelle-t-il.



La perspective des résultats très attendus du géant américain des puces dédiées à l'IA, prévus mercredi prochain, pourrait également limiter les prises de positions.



Côté chiffres, la croissance dans le secteur privé américain a nettement ralenti en février, à en croire S&P Global dont l'indice 'PMI composite' ne ressort plus qu'à 50,4 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 52,7 en janvier.



L'indice se rapproche dangereusement du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité. 'La croissance de la production vacille et les embauches déclinent en février, tandis que l'optimisme chute et que les coûts montent', résume S&P Global.



'Les entreprises font état d'inquiétudes largement répandues à propos de l'impact des politiques fédérales, allant des réductions de dépenses aux droits de douane et aux changements géopolitiques', précise-t-il.



En outre, la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois de février, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance a reculé à 64, ce mois-ci contre 71,7 en janvier, un repli qui n'a épargné aucune classe sociale ni aucune catégorie d'âge, souligne l'UMich dans son communiqué.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation a décroché à 65,7 contre 75,1 le mois précédent, tandis que celui ayant trait à l'évolution de leurs perspectives a reculé à 64 après 69.



A 4,3% sur un an, contre 3,3% le mois dernier, leurs anticipations d'inflation à un an s'établissent désormais à un plus haut depuis novembre 2023, fait par ailleurs remarquer l'université du MidWest.



Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance des indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe.



L'indice PMI 'flash composite' HCOB de la France s'est enfoncé sous la barre du 50 du sans changement en février, mettant ainsi en évidence une forte décélération de l'activité globale dans la deuxième économie de la zone euro.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, s'est maintenu à 50,2 en février, mettant ainsi en évidence une poursuite de la croissance au cours du mois à un rythme marginal.



Du fait du regain d'aversion pour le risque depuis 48H, une timide embellie s'amorce sur le compartiment obligataire, ce qui se traduit par une détente des taux des deux côtés de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se détend de -4Pts vers 4,4600% après les indicateurs décevants publiés hier, qui plaident pour un soutien monétaire supplémentaire.



Les Bunds et les OAT se détendent respectivement de -6,5 et -5Pts de base à 2,468700% et 3,220% respectivement... le 'spread' OAT/Bund s'est nettement retendu cette semaine, de 67Pts vers 75Pts aujourd'hui.



Avec le reflux des taux américains, le dollar peine à maintenir sa trajectoire haussière, ce qui a permis à l'euro de remonter au contact de la barre de 1,05 face au billet vert... mais il reperd 0,3% vers 1,0465 ce vendredi.



Après quatre séances consécutives de hausse, le marché pétrolier se replie suite à l'annonce hier d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le Brent abandonne 0,3% sous 76,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd lui 0,3% à moins de 72,3 dollars.



L'or consolide de 0,3% à 2945 dollars l'once après ses records de la veille, qui l'avaient envoyé à moins de 30 dollars du seuil psychologique des 3000 dollars: il gagne toutefois 1,3% sur la semaine et près de 11,5% depuis le 1er janvier.





