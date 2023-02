CAC40: largement en vert malgré le recul de fin de séance information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 17:52

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à près de 1.5%, autour des 7225 points à mi-journée, la bourse de Paris a perdu un peu d'altitude au cours de la dernière heure de cotation, concluant néanmoins la séance sur un gain honorable de 0.96%, à 7188 points.



Le CAC40 profite notamment des bonnes performances de Crédit Agricole (+4.2%) et Legrand (+4%) après l'annonce de leurs résultats (voir plus bas).



Outre-Atlantique, la dynamique haussière est pour l'instant beaucoup plus timide, Wall Street se contentant de +0.2% sur ses trois indices, S&P500, Dow Jones et Nasdaq.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont été plutôt rassurés par les chiffres de l'inflation en Allemagne publiés ce matin par Destatis. Ainsi, si les prix à la consommation outre-Rhin ont légèrement accéléré sur un an (passant de +8.6% en décembre à +8,7% en janvier), ils restent inférieurs aux anticipations des économistes qui tablaient sur +8.9%.



Aux Etats-Unis, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 13 000 lors de la semaine du 30 janvier, s'établissant à 196.000 contre 183.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 2500 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 189 750.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 38 000 pour atteindre 1 688 000 lors de la semaine du 23 janvier, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



Sur le front obligataire, les T-Bonds se détendent de -2,5Pts vers 3,6150% mais le '6 mois' n'efface que -1Pt à 4,9150% et le '1 an' reste stable à 4,87%, ce qui démontre que les anticipations penchent en faveur de taux s'en allant au-delà des 5,25% tandis que la croissance US souffrirait d'un ralentissement d'ici 2024.



A noter que l'euro gagne +0.4% face au billet vert et s'échange désormais contre 1.0754$.



Alors que la saison des résultats s'est avérée plutôt décevante jusqu'ici aux Etats-Unis, les investisseurs sont à l'affût de la moindre déclaration de leurs dirigeants concernant les perspectives d'activité pour 2023.



Mercredi, le président de la Fed a affirmé qu'il n'excluait pas d'accélérer le rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale si de solides indicateurs économiques le justifiaient.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité estimée d'une hausse de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion du mois de mars, et non de 25 points, est passée de 0% à 9% en moins d'une semaine, et une hausse de 25Pts en mai rassemble désormais 60% des suffrages.



'Il y a une divergence croissante entre les perspectives 'hawkish' des banques centrales et celles plus 'dovish' des marchés', s'inquiètent les équipes Neuberger Berman.



Dans l'actualité des sociétés, Legrand a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 10,5% à 1 milliard d'euros au titre de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 20,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,2 point par rapport à 2021.



Crédit Agricole SA annonce pour l'année 2022, un résultat net part du groupe de 5,44 MdsE, soit une baisse de 7% en données publiées, mais une hausse de 1,3% en données sous-jacentes (c'est-à-dire hors éléments spécifiques).



Unibail-Rodamco-Westfield présente un résultat net récurrent ajusté par action (RNRPAA) de 9,31 euros pour 2022, en hausse de 34,7%, 'grâce à la performance de l'activité centres commerciaux et au net rebond de l'activité congrès et expositions'... mais le groupe ne distribuera pas de dividendes au titre de l'exercice 2022.



De son côté, Vinci a publié au titre de 2022 un résultat net par action à 7,47 euros, en forte hausse de près de 66% par rapport à 2021, et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 6,82 milliards d'euros, à comparer à 4,72 milliards l'année précédente.



Enfin, Atos a annoncé la signature d'un contrat pour le développement et l'installation d'un nouveau calculateur haute performance pour le compte de la Société Max Planck, une organisation de recherche scientifique et technologique de renommée internationale.