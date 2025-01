CAC40 : large leader en Europe, malgré Wall-Street à l'arrêt information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris reste sur ses plus hauts du jours (environ +0,7% à 7.890) bien que Wall Street n'aide pas (les indices US restent globalement sans tendance ce jeudi).



Le CAC40 aligne une 8ème séance consécutive de hausse et se rapproche maintenant des 8.000Pts (désormais à moins de 1,5%), le gain annuel s'établissant à +6,7%.

Depuis son point bas du 27 novembre, le CAC affiche désormais un rebond de 11%.

La grosse résistances des 7.800 (ex-zénith du 27 septembre 2024) a été franchie avec une facilité déconcertante, la contraction du 'spread OAT/Bund' vers 77,5Pts étant jugé encourageante.



L'Euro-Stoxx50 reste une nouvelle fois nettement en retrait du CAC40 et il ne parvient pas à ressortir du rouge, à 5.205... mais de nouveaux records peuvent être battus avant le weekend moyennant une hausse symbolique (il suffit d'aller au-delà des 5.229Pts).

Wall Street hésite un peu après être revenu sur ses niveaux records, le S&P500 ayant inscrit un nouveau 'top' à 6.101Pts (il se contente de résister ce jeudi).

Le Dow Jones grappille +0,2% (à 44.250), le Nasdaq cède 0,3% mais reste à 1% de son zénith des 6.200Pts.



Le lancement, mardi soir par la Maison Blanche, d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA -baptisé 'stargate'- aux Etats-Unis a permis de conforter le sentiment de confiance qui règne sur les marchés.



Tous les indices américains avaient gagné du terrain hier soir (sauf le Russell-2000), le S&P 500 ayant même établi pendant la séance un nouveau record absolu au-delà des 6100 points.



Au-delà de l'optimisme autour de l'IA, Wall Street a été soutenue par les résultats meilleurs qu'attendu de Netflix (+10% hier, +2,5% aujourd'hui), jugés de bon augure avant les publications des géants de la tech prévues la semaine prochaine.



Nvidia a conforté sa place de 1ère capitalisation mondiale à près de 3.560Mds$ (il reperd 1,3% à présent, ce qui ne change rien), Apple -fortement concurrencé par Samsung et en perte de vitesse en Chine- pourrait bien passer en une semaine de 1ère 'capi planétaire' à 3ème.

A noter l'envolée de +16% d'ARM mercredi... mais le marché s'est un peu emballé et le titre reperd 9%.



'Cela vient nous rappeler qu'il ne faut pas se montrer trop prudent en sous-pondérant son exposition au risque durant les périodes où les facteurs macroéconomiques, microéconomiques et monétaires sont favorables, même si les questions d'ordre politique occupent 90% des titres des médias', soulignent ce matin les analystes de Danske Bank.



Toutefois, en dépit de l'enthousiasme de ce début d'année, certains investisseurs pourraient être tentés de se mettre sur la défensive en attendant les indices d'activité PMI en Europe qui seront publiés demain.



Pour l'heure, le 'chiffre du jour' concerne les inscriptions hebdo au chômage : le Département du Travail annonce avoir enregistré 223.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 13 janvier, un chiffre en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 213.500 en hausse anecdotique de 750 par rapport à celle de la semaine précédente.



Côté FOREX, la séance est extrêmement calme : le récent redressement de l'euro s'est enrayé en début de semaine et il est stable à 1,041 face au billet vert, le Yen grappille au mieux 0,1% face au Dollar.



Avec le retour de l'appétit pour le risque qui porte les marchés d'actions depuis une dizaine de jours, les obligations exercent peu d'attrait, ce qui les conduit à poursuivre leur récent épisode de consolidation.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de +5,5Pts vers 4,655%, le '30 ans' affiche +5,4Pts à 4,8700%.



Le rendement du Bund allemand à dix ans remonte lui de +2,2Pts vers 2,5200% tandis que celui de l'OAT de même échéance se dégrade de +3,7Pts à 3,300%, soit un 'spread' France/Allemagne de 78 points.



Enfin, le baril de Brent gagne près de 0,5% à Londres, le WTI prend +0,6% vers 75,85$ sur le NYMEX.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le Groupe Seb annonce l'acquisition de La Brigade de Buyer, groupe international possédant notamment les marques de Buyer, Sabatier et 32 Dumas, dans les secteurs des articles culinaires, de la pâtisserie et de la coutellerie.



Avec un chiffre d'affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 ME, Interparfums atteint ses objectifs sur l'ensemble de l'année : le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élève à 880,5 ME, en hausse de 10,3 % à devises courantes et constantes par rapport à l'exercice 2023.



Safran pourrait mettre la main sur certaines activités d'Eviden selon La Lettre. Le montant de cession ne serait pas encore arrêté et la valorisation des actifs ferait l'objet de négociations importantes, indique la publication.



Enfin, Technip Energies a annoncé jeudi avoir été sélectionné par l'allemand Uniper afin de réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) d'une nouvelle centrale électrique à gaz avec captage du carbone située au





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.