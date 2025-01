CAC40: la séquence haussière se prolonge, proche des 7500pts information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 17:50









(CercleFinance.com) - Après avoir bondi de 2,2% hier, la bourse de Paris poursuit sur sa lancée et s'arroge aujourd'hui 0,59%, à 7489 pts, signant ainsi l'une des plus belles séquences haussières depuis mi-septembre.



Le CAC40 efface ainsi la résistance des 7480 et tutoie désormais les 7500 points, notamment soutenu par STMicro (+1,9%), LVMH (+1,5%) ou encore Danone (+1,5%).



Wall Street qui sera fermée le 9 janvier (jour de commémoration en l'honneur de Jimmy Carter, décédé à 100 ans) évolue pour sa part en ordre dispersé avec un Dow Jones stable, mais -0,5% pour le S&P500 et -1,2% pour le Nasdaq.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en décembre 2024, en légère augmentation donc par rapport à celui de 2,2% observé en novembre, selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (4,0%, comparé à 3,9% en novembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,7%, stable comparé à novembre), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,6% en novembre) et de l'énergie (0,1%, comparé à -2,0% en novembre).



Par ailleurs, en novembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de lazone euroest ressorti à 6,3%, stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2023.



Le taux de chômage de l'UEétait de 5,9% en novembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en novembre 2023.



Outre-Atlantique, les investisseurs ont pris connaissance du déficit commercial des Etats-Unis : il a augmenté à 78,2 milliards de dollars en novembre, par rapport à celui de 73,6 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 73,8 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette hausse de 6,2% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 3,4% des importations américaines de biens et services, à 351,6 milliards de dollars, surpassant donc une augmentation de 2,7% des exportations, à 273,4 milliards.



Un autre chiffre très suivi aux US, c'est la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis qui a accéléré plus que prévu au mois de décembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.



L'indice ISM des services est ressorti en hausse à 54,1 contre 52,1 le mois précédent, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 53,5.

L'indicateur s'inscrit au-dessus du seuil des 50 points témoignant d'une croissance de l'activité pour la 52ème fois en 55 mois, c'est-à-dire depuis la reprise ayant suivi l'épidémie de Covid qui a démarré en juin 2020.



Le sous-indice mesurant l'activité dans le tertiaire a grimpé à 58,2 contre 53,7 en novembre, tandis que celui des nouveaux contrats s'est amélioré à 54,2 après 53,7 le mois précédent.



Celui de l'emploi s'est tassé à 51,4 contre 51,5 en novembre, les prix acquittés ayant quant à eux accéléré à 64,4 après 58,2.



L'Euro inverse la vapeur face au billet vert depuis la publication de l'ISM: il retombe de 1,042$/E vers 1,036$/E, soit -0,2%.



Sur les marchés pétroliers, les cours du Brent grimpent de +1% vers 77$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Spie fait part de la nomination d'Evert Lemmen au poste de directeur général de Spie Nederland et, à ce titre, de membre du comité exécutif du groupe, à compter du 1er février 2025, succédant dans ces fonctions à Lieve Declercq.



EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 1,9 milliard de dollars, opération qui lui permet de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.



Enfin, Sodexo dévisse de près de 8% et fait ainsi figure de lanterne rouge sur le SBF120, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au titre de son premier trimestre de l'exercice 2025, manquant ainsi de 2% le consensus.





