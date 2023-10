Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: la semaine s'achève au +bas,signaux baissiers validés information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Plombé par le contexte géopolitique (encore un weekend de 'tous les dangers' en perspective) et des niveaux de taux les plus défavorables observés depuis 16/17 ans, la Bourse de Paris replonge vers ses plus bas du jour et risque de finir la semaine sur une baisse de -1,3%, ce qui porterait à -2,5% le repli hebdo.



Au-delà de cette conre-performance algébrique, les chartistes retiendront que le support majeur des 6.880 (du 15 mars) n'aura pas 'tenu' en cette séance des '3 sorcières' où il aurait pu -en d'autres circonstances- être défendu avec plus de détermination et de bonnes chances de succès.



L'ouverture de Wall Street s'avèrait moins négative que redouté ce matin avec des écarts modestes s'étageant entre -0,1% pour le Dow Jones à -0,3% pour le Nasdaq, mais très rapidement, la lourdeur reprend le dessus avec -0,5 à -0,8%, comme anticipé quelques heures plus tôt.



L'euphorie du début d'année, puis la consolidation latérale de l'été, a laissé place à une brusque correction sur les Bourses mondiales et à un réveil soudain de la volatilité, qui ont pris beaucoup d'investisseurs par surprise.

Ce décrochage des indices boursiers s'est accompagné d'un regain de volatilité (le 'VIX' a franchi allègrement la barrière technique des 20 et il testait les 21/21,1 vers 16h45).

Les marchés sont désormais sous stress) alors que les investisseurs s'interrogent sur l'éventualité d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année (les T-Bonds US à '10 ans' grimpent de +25Pts cette semaine).



Lors de sa prise de parole hier devant l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le président de la Fed, a constaté que l'activité économique demeurait solide et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'était toujours pas solidement établie, ce qui pourrait justifier un nouveau tour de vis monétaire.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui ne cesse de monter depuis six mois, a atteint hier un nouveau pic de 16 ans, à 5,001% : une légère détente se dessine en ce vendredi (-6Pts à 4,93%) qui bénéficie également à nos OAT qui effacent -4Pts à 3,51% et aux Bunds (-3à 2,896%).



Sur le front géopolitique, l'annonce dans la matinée de l'interception de projectiles lancés depuis le Yémen par un navire de guerre de la marine américaine pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Toutes ces tensions continuent de favoriser les valeurs refuges comme l'or, qui grimpe encore de 0,5% pour atteindre des plus hauts de presque six mois, à 1.985 dollars l'once.



Dans ce contexte délicat, les cours pétroliers reprennent leur trajectoire ascendante, avec un baril de brut léger texan (WTI) qui s'adjuge actuellement 1,2% pour repasser au-dessus de la barre des 90 dollars, le 'Brent' prend +0,4% à 93,4$.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.52%