CAC40: la prudence domine pour le début de semaine information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé près de 0,7% hier, la bourse de Paris achève ce soir la séance sur un repli plus anecdotique de 0,14%, à 6687 points.



A 20 minutes de la clôture, les volumes s'avéraient extrêmement réduits avec seulement 1,6 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture, un volume qui doublait finalement dans les dernières minutes pour atteindre près de 3,2 milliards d'euros quand résonnait le gong final.



Après les bonnes performances de l'indice parisien ces dernières semaines (avec +4% sur 1 mois et +9,4% sur 3 mois) les intervenant marquent une pause en ce début de semaine et font montre de prudence.



Plus tôt dans la journée, les investisseurs avaient pu prendre connaissance de la balance commerciale aux Etats-Unis.

Celle-ci laisse apparaître un creusement du déficit commercial en octobre, à 78,2 milliards de dollars contre 74,1 milliards de dollars un mois plus tôt (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 73,3 milliards de dollars), selon le Département du Commerce.



Le déficit commercial témoigne d'un recul de 0,7% des exportations, à 256,6 milliards de dollars, tandis que les importations progressent de 0,6%, à 334,8 milliards de dollars.



Au final, le déficit a augmenté de 5,4% d'un mois sur l'autre mais reste néanmoins légèrement en-deçà des prévisions: les analystes de chez Oddo tablaient en effet sur un déficit commercial de 80 milliards de dollars pour le mois d'octobre.



L'agenda macroéconomique s'annonçait mince en Europe ce mardi avec tout de même la publication des commandes industrielles en Allemagne, qui ont rebondi de 0,8% après être ressorties sept fois en baisse sur les neuf premiers mois de l'année.



Le brut léger américain recule de 3% à 75$ le baril, malgré l'embargo sur le pétrole russe et la décision de l'Opep+ de ne pas modifier ses actuels objectifs de production et le boycott du pétrole et diesel russe. Le Brent de la mer du Nord suit la même trajectoire, et s'échange pour 80$ le baril (-3%).



Sur le font des changes, l'euro gagne 0,2% face au billet vert et s'échange désormais contre 1,0518$.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Thales a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une coopération scientifique avec Marvel Fusion portant sur la fusion nucléaire par laser, une solution considérée par certains comme 'la plus prometteuse face aux problématiques de transition énergétique'.



Forsee Power progresse de plus de 5% en Bourse ce mardi après l'annonce d'un contrat avec Hyliko, un spécialiste de la décarbonation du transport routier de marchandises, qui a choisi ses systèmes de batteries pour ses camions à hydrogène.



Enfin, Covivio a relevé mardi à l'occasion de son 'Capital Markets Day' de Berlin son objectif de cessions, qu'il fixe désormais à 1,5 milliard d'euros d'ici à la fin 2024.