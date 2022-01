Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: la prudence domine, nombreuses statistiques attendues information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,5%, autour des 7.140 pts, les investisseurs semblant jouer la carte de la prudence avant la publication d'une série d'indicateurs économiques.



Les chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie ainsi que les ventes de logements anciens sont notamment attendus aujourd'hui outre-Atlantique.



Par ailleurs, alors que le niveau d'inflation reste une préoccupation des marchés, la publication des prix à la consommation en zone euro seront dévoilés en fin de matinée.



Interrogée ce matin au micro de France Inter, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a affirmé que l'inflation allait se stabiliser puis 'baisser graduellement' au cours de l'année.



C'est néanmoins l'évolution des taux américains qui reste le principal sujet de préoccupation du moment.



Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 1,86%.



La séance s'annonce également chargée du côté des résultats trimestriels d'entreprises avec notamment ceux, de l'assureur américain Travelers - qui cote sur l'indice Dow Jones - avant les comptes de Netflix qui paraîtront dans la soirée.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom publie un chiffre d'affaires au titre des neufs premiers mois de son exercice 2021-22 de 11,4 milliards d'euros, en hausse de 11% comparé au proforma de l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée.



De son côté, Getlink publie un chiffre d'affaires en baisse de 6% à taux de change constant à 774,4 millions d'euros au titre de l'année 2021, la croissance de 6% de la division Europorte n'ayant pas suffi à compenser le recul de 9% de la division Eurotunnel.



Air Liquide annonce qu'il investira environ 3.500 millions de roupies (40 millions d'euros) dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dédiée à l'Industriel Marchand à Kosi, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, dans l'Inde du Nord.



Enfin, Valneva annonce des résultats d'une étude préliminaire menée en laboratoire démontrant que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, neutralisaient le variant Omicron.





