CAC40: la prudence domine avant plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 10:41

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue proche de l'équilibre, autour des 6.545 points, au lendemain d'une journée marquée par le léger recul de Wall Street, alors que l'inflation américaine a atteint un score inédit de 8,5% annualisé au mois de mars, du jamais vu depuis 1981.



Dans ces conditions, les investisseurs devraient jouer la carte de la prudence d'autant que la situation internationale reste toujours incertaine, aussi entre Kiev et Moscou qu'en Chine, avec les nouvelles restrictions sanitaires.



Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance des nouveaux indicateurs américains, dont les prix à la production, qui devraient ressortir en hausse de plus de 10% au mois de mars, toujours tirés vers le haut par les coûts de l'énergie.



Le prochain temps fort pour les marchés sera ensuite le conseil des gouverneurs de la BCE, dont les conclusions sont attendues demain.



Les spécialistes n'anticipent aucune prise de décision significative à cette occasion, mais le vocabulaire employé par Christine Lagarde, la présidente de l'institution, sera scruté à la loupe par les investisseurs.



Les intervenants de marché marchés seront par ailleurs très attentifs aux résultats trimestriels de grandes banques américaines (Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo), eux aussi attendus demain.



De manière générale, la saison des résultats sera suivie de près afin de mesurer l'impact de la hausse du coût des matières premières et des salaires sur les bénéfices des sociétés.



Les investisseurs espèrent en particulier être rassurés sur la capacité des entreprises à répercuter la remontée de leurs coûts sur les prix tarifés aux clients.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Air France annonce le lancement de 'Air France ACT', un programme présentant la nouvelle trajectoire de réduction des émissions de CO2 de la compagnie, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris de lutte contre le changement climatique.



Stellantis a annoncé mercredi qu'il prévoyait de concentrer ses services financiers en Chine au sein d'une société de financement automobile détenue en exclusivité.



TotalEnergies et Eneos annoncent la création d'une coentreprise pour développer la production d'énergie solaire décentralisée pour leurs clients B2B dans plusieurs pays d'Asie (Japon, Inde, Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Cambodge, Singapour et Malaisie).



Enfin, Christian Dior, la maison-mère de LVMH, affiche au titre du premier trimestre 2022 des ventes de 18 milliards d'euros, en hausse de 29% (dont 23% en organique), dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par la guerre en Ukraine.