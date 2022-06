CAC40: la prudence domine avant les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 10:58

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,2% ce matin, autour des 6.435 points, témoignant de la prudence des investisseurs avant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), à 13h45, quant à sa stratégie de politique monétaire.



La banque devrait logiquement annoncer la poursuite de son cycle de durcissement monétaire, à l'instar de la Fed.



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tiendra ensuite sa traditionnelle conférence de presse, un exercice qui s'annonce délicat au regard de la situation qui conjugue hausse de l'inflation et ralentissement de la croissance au sein de la zone euro.



Si un 'statu quo' sur les taux est largement anticipé, les investisseurs s'attendent à ce que la BCE mette un terme à son programme régulier d'achats d'actifs (APP) et prépare les marchés à de futures hausses de taux en juillet et septembre. Il s'agirait alors des premières hausses dans la zone euro depuis 2011.



Les investisseurs s'interrogent toutefois sur le fait de savoir si la BCE pourrait opter pour des hausses de taux de 50 points de base, plutôt que d'un quart de point, lors de ses prochaines réunions, comme préconisé par certains de ses hauts responsables.



Sur le marché obligataire, la tendance reste lourde comme en témoigne le rendement des Treasuries américains à 10 ans, toujours solidement ancré au-dessus de la barre des 3%.



En Europe, le rendement du Bund allemand atteint 1,35%, tandis que les OAT française pointent à 1,87%.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut refluent un peu après leur flambée de la veille, avec un le baril de Brent qui se détend à 123,6 dollars et un 'WTI' qui revient vers 122 dollars à New York.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que Le Shuttle a transporté 170.332 véhicules de tourisme au mois en mai, un nombre en croissance de 272% en comparaison annuelle et confirmant donc la dynamique positive de ces derniers mois.



Toujours dans la tourmente, Orpea a dévoilé hier soir les conclusions de la mission d'évaluation externe confiée à deux cabinets d'audit. Le rapport a confirmé l'existence de 'dysfonctionnements' et de 'comportements fautifs'. Hier, un groupe d'actionnaires a d'ailleurs appelé à 'une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe'.



Enfin, Soitec a publié hier soir un chiffre d'affaires de 863 ME au titre de l'exercice 2021-2022, en croissance de 50% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net consolidéde l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202millions d'euros.