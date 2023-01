Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: la prudence domine avant de nombreux résultats information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Alors que la journée est marquée par l'opposition à la réforme des retraites en France, la bourse de Paris cède près de 0,5% ce matin, autour des 7045 points, au lendemain d'un recul marqué de Wall Street, avec -1,3% sur le S&P500 et -2% sur le Nasdaq.



Hier, le PIB français du 4e trimestre est ressorti à +0,1% (après +0,2% au troisième trimestre), légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui anticipaient une activité stable.



La perspective d'une récession dans la zone euro semble donc s'éloigner, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions économiques sur l'économie mondiale, anticipant désormais une croissance de 2,9% cette année, contre +2,7% dans ses perspectives du mois d'octobre.



Malgré toutes ces bonnes nouvelles, les investisseurs semblent décidés à opérer une petite pause à la suite du 'rally' du Nouvel An, qui a permis au CAC 40 de grimper de 9,4% depuis le 1er janvier.



Les intervenants de marché savent qu'ils vont avoir fort à faire cette semaine et l'absence de catalyseurs hier leur a donné l'opportunité de prendre quelques bénéfices avant le déluge de résultats prévus dans les jours à venir.



De nombreux poids-lourds de la trempe d'Exxon Mobil, Pfizer, McDonald's, UPS, Amgen, Caterpillar, AMD, GM, Electronic Arts, Spotify ou Snap doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui.



Par ailleurs, la réunion de la Réserve fédérale, qui doit démarrer aujourd'hui pour aboutir à un nouveau tour de vis monétaire demain, semble également inciter les investisseurs à la prudence.



A l'issue de son FOMC, la Fed devrait ralentir le rythme de ses hausses de taux en optant pour un relèvement de 25 points, mais son président Jerome Powell devrait encore signaler que la lutte contre l'inflation n'est pas gagnée.



Au chapitre économique, les acteurs de marché prendront connaissance aujourd'hui de l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au quatrième trimestre, puis des premiers chiffres de l'inflation en Allemagne au mois de janvier.



Cet après-midi, c'est l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui tombera aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil à Baytown, dans l'Etat américain du Texas.



Wavestone affiche à l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 376,2 millions d'euros, en hausse de 11%, dont +5% à périmètre et change constants (avec un effet jour de -1%).



Orange annonce la nomination de Jean-François Fallacher en tant que directeur général d'Orange France à partir du 3 avril prochain. Il remplacera Fabienne Dulac, qui après huit ans à la tête d'Orange France, restera néanmoins au sein du comité exécutif.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.56%