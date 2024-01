Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: la prudence domine après plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille autour de 0,2%, vers 7430 points, profitant notamment du dynamisme d'Alstom (+3%) et de TotalEnergies (+1,9%), le tout dans des volumes extrêmement restreints avec moins de 800 ME échangés depuis l'ouverture.



Rappelons qu'après avoir gagné près de 12% depuis la fin octobre, l'indice parisien avait lâché 1,5%, devant composer avec de nombreuses prises de bénéfices.



Chez Pictet AM, Christopher Dembik estime qu'il faudra certainement attendre la réunion de la Réserve Fédérale américaine en fin de mois pour que le marché renoue avec une direction plus claire.



Les futures sur les taux intègrent maintenant une probabilité de 66% d'une baisse de taux en mars, selon le baromètre FedWatch du CME, contre 87% mardi et 96% lundi.



En France, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de nouvelles données sur l'inflation. Ainsi, sur un an, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee indique que les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,7% en décembre 2023, marquant donc une accélération après +3,5% en novembre.



Même dynamique en Allemagne où l'inflation est repartie à la hausse au mois de décembre, atteignant 3,7% sur un an, contre +3,2% en novembre, selon la première estimation dévoilée ce jeudi par l'Office fédéral de la statistique.



Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro est resté stable en décembre (à 47,6) par rapport au mois précédent, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l'activité du secteur privé.



Dans l'Hexagone, ce même indice est passé de 44,6 en novembre à 44,8 en décembre atteignant son plus haut niveau depuis août dernier. Il continue néanmoins de signaler une forte contraction dans le secteur privé français.



Outre-Atlantique, le secteur privé des Etats-Unis a généré 164 000 nouveaux emplois au mois de décembre 2023, selon l'enquête mensuelle publiée ce jeudi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Enfin, toujours aux USA, le Département du Travail annonce 202 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine du 25 décembre, un chiffre en repli 18 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.



Les créations d'emplois aux Etats-Unis combinées à la hause de l'inflation en France et en Allemagne font craindre que les banques centrales maintiennent le statu quo et retardent l'assouplissement de leur politique monétaire.



La hausse des taux souverains témoignent de cette inquiétude avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui se tend pour s'approcher les 4% tandis que le Bund allemand à 10 ans vient de franchir les 2,1%.



Notons que l'euro reste à peu près stable face au billet vert, autour des 1,094$/E tandis que le baril de Brent s'échange contre 78,5$ (stable).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Spie annonce l'acquisition de JD Euroconfort, présenté comme un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles, une opération dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2024.



TotalEnergies indique avoir conclu la mise en oeuvre des accords signés en mars 2023 avec le distributeur alimentaire canadien Couche-Tard, et avoir reçu à ce titre un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros.



Casino a rappelé jeudi qu'un expert indépendant avait conclu au caractère équitable des modalités de son plan de restructuration financière du point de vue des actionnaires existants.



Enfin, Argan annonce avoir enregistré une croissance de 11% de ses revenus locatifs en 2023, à 184 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 182 millions pour l'année, puis actualisé à 183 millions lors des résultats semestriels.





