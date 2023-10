CAC40 : la lourdeur s'impose, moral ménages US en fort repli information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris repart à la baisse à 45Mn de la clôture : le CAC chute de -1,4% vers 7.005 et repasse dans le rouge en hebdo (-0,9%).

L'Euro-Stoxx50 cède également -1% à 4.156 alors que Wall Street préserve une partie de ses gains initiaux avec +0,05% sur le S&P500 et de +0,2% pour le Dow Jones (soit 4 hausses en 5 séances).

A noter que le baril de pétrole fait un bond de +4% à Londres, au contact des 90$ (+6,2% sur la semaine) alors que le weekend s'annonce à très haut risque sur le front géopolitique au Proche-Orient (des centaines de milliers de civils de la bande de Gaza ont été avertis par Israël de frappes imminentes sur la partie nord).



Les marchés obligataires ne semblent pas refléter de 'risk-off' par rapport au risque d'embrasement au Proche Orient (l'Iran est pourtant visé dans de nombreuses déclaration d'officiels américains): nos OAT et les Bunds effacent -4Pts de base à 3,310% et 2,743% respectivement mais les T-Bonds US augmentent leur avance (-8Pts vers 4,63%) alors que la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois d'octobre, à en croire l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan (UMich) qui publie un indice à 63 en estimation préliminaire, contre 68,1 en septembre.



A titre de comparaison, Jefferies n'anticipait une baisse qu'à 67 pour le mois en cours.

Ce recul plus fort que prévu traduit une dégradation à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles, à 66,7 (contre 71,4), et de celui des attentes des consommateurs, à 60,7 (contre 66).



Autre chiffre très surveillé, le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en septembre.

Un chiffre rassurant après le bond de +0,6% survenu en août... de leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 1,1% le précédent.



Globalement, sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 1,7% en données brutes (-0,8% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 4,1% (-3,8% hors produits agricoles) en septembre.



En France, l'inflation est demeurée stable en septembre (à 4,9% en rythme annuel) malgré la forte hausse des carburants, un peu tempérée par l'opération '1,99E' de Total Energies.

Selon Eurostat, la production industrielle CVS s'est contractée de 5,1% dans la zone euro et de 4,4% dans l'UE (entre août 2022 et août 2023).



En juillet 2023, la production industrielle avait diminué de 1,3% dans la zone euro et dans l'UE par rapport au mois précédent.



Le bal des trimestriels a débuté aux Etats Unis avec la publication de résultats 'meilleurs que prévus' de Wells Fargo (+3%), grand spécialiste du crédit immobilier, un secteur actuellement en crise... mais la hausse des taux a dopé les marges : le bénéfice net ressort à 5,767Mds$, soit 1,48$/action, en progression de près de 60% par rapport au T3 2022).



Citigroup en revanche voit son bénéfice stagner (avec +2%) et les résultats n'ont été positifs que grâce à la hausse de +12% des profits de sa division 'Institutional Clients Group' (activités de marché + banque d'affaires).



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Alstom indique que l'agence de notation Moody's a décidé le 12 octobre de confirmer sa note d'émetteur long terme à 'Baa3', mais d'abaisser sa perspective de crédit de 'stable' à 'négative'.



A l'occasion d'une publication préliminaire à neuf mois, le fournisseur à l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a réduit ses prévisions pour l'année 2023, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA courant: c'est le second 'warning' de l'année et il est sanctionné par une chute de -16,5%.



A l'occasion de la visite d'Etat en France cette semaine du Président de Mongolie Ukhnaagiin Khürelsükh, Thales Alenia Space fait part de la signature d'un accord pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite.



Le groupe sera chargé de construire un satellite de très hautes performances en bande Ku, baptisé Chinggis Sat, qui fournira une connectivité internet haut débit à travers tout le pays, y compris dans les zones blanches rurales et au profit des populations nomades.