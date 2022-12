CAC40: la lourdeur s'est installée avant décision de la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 14:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble complètement figée depuis 9H35 autour de -1,2% (pivot situé à 6650 points), après l'annonce sans surprise, hier soir, de la décision de la Réserve fédérale de relever ses taux d'un demi-point, un rythme moins élevé -c'était largement attendu- que les quatre hausses de taux 0,75 point précédemment annoncées.

L'Euro-Stoxx50, un peu plus lourd, lâche -1,3 à -1,4%.



Jerome Powell a prononcé un discours 'hawkish' (restrictif) en répétant notamment que l'institution comptait encore augmenter le loyer de l'argent et qu'il fallait pas s'attendre à une détente de taux avant fin 2023, et la certitude que l'inflation est terrassée.



Pour 2023, les taux devraient ainsi continuer à remonter au-delà de 5,1%, comme le montrent les estimations ('dot plot') fournies par les membres du comité de politique monétaire de la Fed.



'Si Powell ne s'est pas montré particulièrement accommodant au niveau de ses perspectives, il a quand même laissé la porte ouverte à une modération des hausses de taux au mois de février si les indicateurs économiques devaient s'affaiblir' tempère ce matin les économistes de Danske Bank.



Alors que les pressions inflationnistes restent élevées, la BCE devrait elle aussi opter pour un tour de vis de 50 points de base (tout comme la BoE, la Banque d'Angleterre qui a rajouté 0,5% à 3,50%) et indiquer qu'elle prévoit de continuer à relever ses taux.



La perspective d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique devrait soutenir les rendements américains et européens.



Le 10 ans américain a peu réagi au discours de Powell et reste figé vers 3,50%, et son équivalent allemand évolue également à l'équilibre, à 1,935%.



A noter cependant la rechute de l'once d'Or vers 1.775 à après un faux débordement des 1.800/1.805$.



La séance s'annonce également chargée sur le plan des statistiques avec au programme du jour aux Etats-Unis la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes de détail, des inscriptions aux allocations chômage et des chiffres de la production industrielle.



Dans l'actualité des sociétés, bioMérieux annonce relever ses objectifs pour l'année 2022, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants stable et un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 660 millions d'euros.



Technip Energies annonce avoir été sélectionné par la société italienne Renexia pour la réalisation de l'ingénierie d'avant-projet (FEED) du projet éolien flottant en mer Med Wind, situé en mer Méditerranée, à 60 kilomètres de la côte ouest de la Sicile.



Gaussin se hisse parmi les plus fortes hausses du marché parisien jeudi matin (+8%) après avoir la signature d'un contrat avec Amazon, qui pourrait s'accompagner d'une entrée au capital du géant américain de l'Internet.



Enfin, Arkema a annoncé jeudi qu'il allait doubler ses capacités de production de résines de revêtement en poudre en Inde afin d'accompagner la croissance de ses clients dans la région.