CAC40: la lourdeur revient, dans le sillage des OAT et Bunds information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris oscille entre le vert et le rouge (-0,1% à 7.365 à 17H) depuis ce matin : en hausse initiale de 0,3%, le CAC a inversé la vapeur sur les coups de 10 heures (perdant jusqu'à -0,5%) mais avec l'aide d'une ouverture positive de Wall Street (+0,4% à +0,5%), le CAC était revenu en territoire positif.

Malheureusement, les indices US (Nasdaq et S&P500) ont reperdu plus de la moitié de leurs gains tandis que le Dow Jones bascule dans le rouge (-0,1%).



Les analystes de chez Kiplink estiment que le CAC40 doit se maintenir un certain temps dans la zone des 7305/7330 points en vue de transformer cet élan favorable en tendance haussière durable.



'L'indice CAC 40 n'a jamais été aussi proche graphiquement pour transformer un énième passage au-dessus des 7360 points synonyme d'un potentiel retour sur ses plus hauts annuels', assure Kiplink.



Mais l'horizon macro-économique reste tributaire du climat macro-économique: après l'Ukraine puis le Niger, les crises internationales s'invitent à nouveau dans la planète finance avec un coup d'État militaire au Gabon, où Eramet exploite la première mine de manganèse au monde (minerai qui constitue l'essentiel de ses revenus).



Dans ce contexte, l'action Eramet décroche de 17% vers 63,2E (après -21% ce matin pour un plancher de 59,75E), après avoir mis en suspens toutes ses opérations dans le pays afin de pouvoir assurer la sécurité de son personnel.



De son côté, Maurel & Prom, société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, très présente au Gabon, cède 14% (contre -23% ce matin).



Sur le front des statistiques, la journée s'avère dense et les chiffres les plus attendus ont été publiés en début d'après-midi.



Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 177.000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP qui explique que cette forte contraction par une chute des créations d'emplois dans l'hôtellerie-restauration à seulement 30.000, après les fortes embauches dans ce secteur les mois précédents.



Le second chiffre le plus marquant, c'est celui du PIB réel US pour le deuxième trimestre 2023 : il ressort à 2,1% en rythme annualisé, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait annoncée à 2,4% en toute première lecture.



L'accélération de la croissance, par rapport à un taux de 2% observé au premier trimestre, se montre ainsi bien plus faible qu'estimé initialement, alors même que Jefferies attendait au contraire une révision en hausse à 2,6% pour le deuxième trimestre.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE (toujours en rythme annuel) pour le deuxième trimestre est révisée en baisse de 0,1 point, à +2,5% en données brutes et à +3,7% en données 'core' (hors prix des produits alimentaires et de l'énergie).



Les investisseurs ont pris ce matin connaissance des chiffres de l'inflation en Espagne. Celle-ci s'est redressée un peu plus nettement qu'attendu, à 2,6% en août contre 3,3% en juillet, du fait de la remontée des prix des carburants, indiquent les chiffres officiels préliminaires.

La première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août conforté le consensus qui tablait sur un reflux à 6,4% sur un an après +6,5% en juillet.



Ceux de la zone euro, sont attendus demain en hausse de 5,1% au mois d'août, contre 5,3% en juillet.



Le point d'orgue de la semaine restera la statistique de l'emploi d'août aux Etats-Unis, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses implications éventuelles sur la politique monétaire de la Fed.



Bien orienté ce matin, le compartiment obligataire se dégrade au fil des heures en Europe et nos OAT affichent +4Pts à 3,074%, les Bunds +4,7Pts à 2,557%.

Outre-Atlantique, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse de -1Pt (à 4,115%), un repli modeste après -11Pt la veille), un plus bas de quasiment un mois.

Le chiffres ADP puis le PIB US affaiblissent nettement le Dollar qui chute de -0,5% face à l'Euro, vers 1,0930 (et le Dollar Index perd aussi -0,55% à 102,95, contre 104 en début de matinée ce mardi).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Kering annonce avoir réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant en quatre tranches, à des échéances allant de deux à 12 ans et assorties de coupons allant de 3,75% à 3,875%.



Waga Energy annonce avoir obtenu un prêt bancaire à long terme et sans recours d'un montant de 6,6 millions d'euros auprès de Bpifrance pour financer son unité de production de biométhane démarrée le 20 juin dernier près de Barcelone.



Enfin, Crédit Agricole (+0,5%) figure parmi les meilleures performances de l'indice CAC 40 ce mercredi à la suite d'une analyse positive de Deutsche Bank qui a relevé de 12,1 à 13 euros son objectif de cours sur le titre, tout en maintenant sa recommandation 'conserver'.