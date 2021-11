CAC40 : la hausse l'emporte, de nouveau en territoire record

(CercleFinance.com) - C'est une journée du 11 novembre semi-fériée et il n'est donc pas étonnant de voir le CAC40 évoluer dans d'étroites limites (entre 7.050 et 7.070Pts durant 95% du temps depuis l'overture).

Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est de voir le CAC40 ou l'Euroi-Stoxx50 afficher une hausse de 0,01% à 0,3% au lendemain d'une clôture dans le rouge à Wall Street (-0,8%) et d'une tension de +13Pts du rendement des T-Bonds US sur fond de chiffres préoccupants concernant l'inflation aux Etats-Unis.

'L'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,9%, plus que prévu en octobre, soit plus du double de la progression du mois précédent. D'une année à l'autre, il a bondi de 6,2%, la hausse annuelle la plus élevée depuis 1990', rappelle Wells Fargo.

La hausse du rendement des T-Bonds s'est accompagnée d'une subite hausse du Dollar de +1% en moyenne face à toutes les devises, ce qui aurait pu pénaliser Wall Street bien au-delà des -0,8% affichés mercredi soir.

Le billet vert (+0,15%) confirme le franchissement de la résistance des 1,1520/E et demeure très robuste ce jeudi à 1,1465/E.

Seules données attendues ce jour, la première estimation de la croissance du PIB du Royaume Uni au titre du troisième trimestre. Après un rebond de 5,5% au deuxième trimestre 2021 en rythme séquentiel, le PIB du Royaume Uni a augmenté de 1,3% au troisième, selon la première estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui met en avant l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Dans l'actualité des valeurs, Eurofins s'impose en tête du CAC40, à 105E.

Le sidérurgiste ArcelorMittal publie un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021, niveau le plus élevé depuis 2008, ainsi qu'un EBITDA en hausse séquentielle de 19,9% à 6,06 milliards.

Engie a révisé mercredi soir ses objectifs pour l'ensemble de 2021, prévoyant désormais un résultat net récurrent part du groupe entre trois et 3,2 milliards d'euros, à l'occasion du point d'activité à neuf mois du groupe énergétique.

Engie et Crédit Agricole Assurances annoncent avoir conclu un accord pour acquérir auprès d'Alberta Investment Management Corporation, une participation de 97,33% dans Eolia Renovables, l'un des plus grands producteurs d'électricité renouvelable en Espagne.

Le groupe de luxe Kering annonce que sa filiale Bottega Veneta et Daniel Lee, qui était à la tête de la création de cette maison depuis le 1er juillet 2018, ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration.