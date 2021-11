CAC40 : la hausse de Thanksgiving se brise sur la hausse taux

(CercleFinance.com) - Le temps se gâte à Paris et dans toute l'Europe: le CAC40 (-0,8% vers 6.988) s'enfonce sous les 7.000 près avoir testé 7.089 au plus haut, l'E-Stoxx50 lâche près de -1% vers 4.242.

La séance débute sur un net repli à Wall Street avec -0,4% sur le S&P500 et -0,9% sur le Nasdaq à 15.630, soit plus de 3% perdu depuis jeudi dernier et -4% sur son récent sommet intraday des 16.212.

La tradition de la hausse de Wall Street (9 fois sur 10) avant le pont de Thanksgiving est largement démentie cette année.

Déjà -100 depuis les plus hauts du jour, et c'est la seconde fois que cela se produit en 48H, dans un contexte marqué par la forte remontée des taux longs et une résurgence de l'épidémie de Covid.

Ce sont surtout les taux qui posent problème car les indices boursiers se sont parfaitement accommodés des 3ème et 4ème vague, battant des records en série malgré des conditions sanitaires qui inquiétaient les autorités.

Les taux longs US n'en finissent plus de monter depuis lundi, avec un '10 ans' qui renoue avec ses récents sommets (1,6850%) et le '30 ans' refranchit la barre symbolique des 2,00% (à 2,0320% contre 1,88% il y une semaine).

Les inscriptions au chômage (semaine du 14 au 20 novembre) ressortent en forte baisse, avec un basculement assez inattendu sous les 200.000 (à 199.000), soit une chute de -70.000 du nombre d'inscrit alors que le consensus tablait modestement sur -10.000, vers 260.000.

Deux autres chiffres du jour ne sont pas de nature à peser sur les marchés obligataires : la croissance américaine est 'revue à la hausse' de +0,1% à 2,1% (plus petit écart mesurable) et les commandes de bien durables se contractent de -0,5%, déjouant un consensus qui visait un rebond de +0,2% (après -0,4% en septembre).

La bonne surprise provient de la balance commercial US avec un déficit qui se contracte spectaculairement en septembre, à 82,9Md$ contre 97Mds$ en août

Le point d'orgue pour Wall Street retentira ce soir à 20H avec le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale : il pourrait apporter de précieuses indications sur l'avancement des débats dans la perspective d'une accélération du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed), voire d'éventuelles hausses de taux.

En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. En baisse (-1,2Pt) pour le cinquième mois consécutif, il ressort à 96,5 au titre du mois en cours, à comparer à 97,7 pour octobre, baisse qui concerne à la fois l'évaluation de la situation actuelle (à 99) et les perspectives (à 94,2).

'Le secteur manufacturier souffre car les problèmes d'approvisionnement en provenance de Chine se poursuivront en raison de la stratégie zéro coronavirus', explique Commerzbank, qui s'attend au mieux à une stagnation de l'économie allemande cet hiver.

'La baisse de l'indice suggère que l'économie allemande était en difficulté avant même le récent durcissement des restrictions Covid. Les choses seront bien pires en décembre alors que les restrictions de Covid sont renforcées', prévient-on chez Capital Economics.

En France, l'Insee indique que le climat des affaires s'est à nouveau amélioré en novembre: l'indice gagne deux points, à 114, dépassant son niveau de juin et restant largement au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106).

Cette nouvelle amélioration du climat des affaires tient principalement à la hausse des soldes d'opinion concernant l'activité et les effectifs passés dans les services, ainsi qu'à l'amélioration des carnets de commande étrangers dans l'industrie.

Sur le front des devises, le Dollar repart de plus belle à la hausse : après s'être stabilisé 24H entre 1,1220 et 1,125/E (après -10% depuis le 6 janvier), il gagne plus de 0,5% face à l'Euro pour un nouveau record annuel à 1,1190: un avantage pour nos exportatrices, un handicap pour les entreprises américaines.

A noter Europe la formation d'une coalition gouvernementale en Allemagne, qui sera mené par un chancelier SPD avec l'appui des 'verts', qui continuent d'exclure le nucléaire du 'mix énergétique' (redevenu très carboné après la fermeture de toutes les centrales).

Dans l'actualité des valeurs françaises, EDF annonce avoir lancé avec succès, le 23 novembre, une émission d'obligations vertes senior à échéance au 29 novembre 2033 libellées en euros, pour un montant nominal de 1,75 milliard d'euros et avec un coupon fixe de 1%.

Dassault Systèmes a annoncé que sa plateforme collaborative 3DExperience avait été retenue par le groupe vinicole espagnol Familia Torres afin de transformer ses procédés de développement sur son site principal, situé non loin de Barcelone.

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Europcar Mobility Group, déposé par Bank of America Europe DAC (succursale en France) et BNP Paribas, agissant pour le compte de Green Mobility Holding.

Enfin, Capgemini a fait savoir aujourd'hui que trois hôpitaux espagnols avaient recours à l'une de ses solutions d'intelligence artificielle afin d'améliorer la rapidité et la précision du dépistage du Covid-19.