CAC40: la guerre plombe la tendance, les 6500 sont préservés information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 15:06

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-1,3%) a accru ses pertes, le CAC40 chutant jusque sur 6.500 (le support à préserver) au retour d'un week-end Pascal prolongé.

L'Euro-Stoxx50 s'en tire à peine mieux avec -1%.

L'un des 'faits du jour', c'est l'envol du rendement des OAT qui franchit les 1,41%... mais cela ne soutient même pas l'Euro qui peine à ne pas enfoncer un nouveau plancher annuel sous 1,077/$



Les actifs risqués continuent en effet de souffrir des effets de la guerre en Ukraine, de la poussée de l'inflation et des incertitudes entourant le rythme du resserrement monétaire de la Fed.



En dépit d'une résurgence des cas de Covid-19 dans le pays, l'économie chinoise a pris un bon départ au premier trimestre, son PIB ayant progressé de 4,8% sur un an après une croissance de 4% au quatrième trimestre 2021.



Pékin a par ailleurs annoncé la mise en place d'une série de mesures destinées à renforcer son soutien financier à l'économie réelle, notamment par le biais d'initiatives visant à aider les industries, les entreprises et les personnes les plus touchées par l'épidémie.



Les investisseurs vont reporter cette semaine leur attention sur les publications de résultats d'entreprises pour le premier trimestre, dont la bonne tenue est devenue indispensable pour espérer un rebond des marchés.



Après avoir signé des gains moyens de plus de 20% au cours des trois derniers exercices, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - accuse un repli de 6,5% depuis le début de l'année, il est attendu en repli de -0,5%.



De bonnes performances de la part des sociétés américaines les plus emblématiques au cours des semaines à venir pourraient permettre à l'indice de se remettre en selle.



Les investisseurs surveilleront dans les jours qui viennent les comptes de plusieurs poids-lourds de la cote, dont ceux de Johnson & Johnson, Netflix, IBM ou encore Tesla.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies (+2%) indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a grimpé à 46,3 dollars par tonne au premier trimestre 2022, contre 16,7 dollars au trimestre précédent et 5,3 dollars un an auparavant.



L'action Gaussin chute à l'ouverture de la bourse de Paris ce mardi suite à l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant de près de 5,7 millions d'euros, soit 4% de sa capitalisation boursière.



Enfin, Biosynex annonce la réalisation définitive, en date du 13 avril, de l'acquisition de la marque Para'kito, leader européen dans la prévention et le soin des piqûres de moustiques avec des formulations 100% naturelles, de ses actifs et de son IP (brevets et marques).