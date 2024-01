Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: la fin de semaine s'annonce relativement calme information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre vendredi matin, à l'issue d'une semaine marquée par un spectaculaire virage dans les anticipations de desserrement monétaire établies par les investisseurs. L'indice CAC 40 reste proche des 7405 points.



A ce stade de la semaine, le marché parisien se dirige toutefois vers un repli hebdomadaire de l'ordre de 0,7%, un recul qui peut apparaître limité au vu du durcissement du discours opéré par les banquiers centraux.



Depuis le début de la semaine, les grands argentiers de la planète se sont succédés afin de repousser le calendrier des marchés sur les dates des premières baisses de taux et sur l'ampleur des assouplissements à attendre.



Les intervenants ont notamment dû digérer, mercredi, un discours 'faucon' tenu en marge du forum économique de Davos par Christine Lagarde, la présidente de la BCE.



Cette dernière a douché les espoirs de repli des taux dès le printemps en évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.



Aux Etats-Unis, Christopher Waller, un membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a quant à lui souligné que si l'inflation tendait bien vers l'objectif des 2%, cela ne devait pas précipiter d'éventuelles baisses des taux.



Ces déclarations ont entraîné une nette révision à la baisse des anticipations en matière de taux Outre-Atlantique: selon le baromètre FedWatch de CME, les traders n'estiment plus qu'à 53,8% le scénario d'une baisse de taux en mars, contre 76,9% il y a encore une semaine.



Tous ces doutes n'ont pas empêché les marchés d'actions américains de revenir au sommet hier, avec une hausse de 0,5% pour le Dow Jones et un gain de 1,3% sur le Nasdaq, certes bien soutenu par la vigueur des fabricants de semi-conducteurs.



'Il s'agit simplement d'un repositionnement technique classique après les séances négatives du début de la semaine', tempère toutefois un analyste.



A Paris, le CAC a terminé la séance de jeudi sur une hausse de 1,1% à 7401 points, au-dessus du seuil des 7375 points potentiellement synonyme d'une accélération de la tendance baissière, selon les chartistes.



Les marchés pourraient réagir, cet après-midi, à la publication d'indicateurs économiques américains, dont les ventes de logements anciens et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



Côté résultats, les investisseurs prendront connaissance des comptes du groupe parapétrolier SLB et de l'assureur Travelers, avant que la saison entre dans le dur la semaine prochaine avec les publications de nombreux poids lourds tels que J&J, Netflix, Tesla ou Intel.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.17%