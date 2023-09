CAC40: la consolidation se poursuit, passe sous les 7200 pts information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris reste engagée sur une trajectoire baissière: après -0,2% lundi et -0,3% mardi, elle cède ce matin près de 0,9%, autour des 7190 points, malgré la hausse du secteur auto (+2,7% pour Michelin, +1,3% pour Stellantis, ces deux entreprises signant les plus fortes hausses du CAC ce matin).



Sur les marchés, la hausse des cours du pétrole ravive les craintes d'une remontée des tensions inflationnistes avec, pour conséquence potentielle, une politique monétaire toujours plus restrictive de la part des banques centrales.



Pour rappel, l'Arabie Saoudite a décidé de maintenir la réduction de ses quotas de production jusqu'à la fin de l'année tandis que la Russie a annoncé son intention de réduire ses exportations d'or noir.



Conséquence, le baril de Brent de Mer du Nord se maintient ce matin entre 89 et 90 dollars, au plus haut depuis l'automne dernier, alors qu'il évoluait encore autour de 72 dollars à la fin du mois de juin.



Si la vigueur des prix pétroliers devrait profiter aux valeurs liées à l'énergie, elle pourrait surtout avoir un impact défavorable sur l'inflation au cours des mois de septembre et d'octobre.



'Il est vrai que ce facteur ne se répercutera pas directement sur l'inflation de base, qui exclut l'énergie, mais le risque est que cette flambée ait un effet indirect sur d'autres postes', prévient Jim Reid, chez Deutsche Bank.



Sur fond de remontée des anticipations d'inflation avec la hausse du pétrole, le rendement des T-Bonds à 10 ans remonte en direction de 4,27%, tandis que le dix ans allemand culmine à 2,61%.



Au chapitre économique, les intervenants de marché suivront, cet après-midi aux Etats-Unis, la publication de l'ISM des services, qui devrait montrer que le secteur demeure en zone d'expansion, signe de la bonne santé de l'économie américaine.



Les commandes industrielles allemandes devraient, en revanche, connaître un contre-coup brutal en juillet après leur rebond extraordinaire (+7%) du mois de juin, qui était dû à de solides commandes dans l'aéronautique.



'Hormis cette volatilité, la tendance sous-jacente reste baissière', rappellent ainsi les analystes d'Oddo BHF.



Les ventes au détail en zone euro, également attendues dans la matinée, devraient par ailleurs que la consommation des ménages européens sous pression vu la poussée d'inflation et le resserrement du crédit.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Kaufman & Broad annonce avoir conclu, le 5 septembre, un contrat d'acquisition portant sur un bloc de 1.251.000 actions détenu par Artimus Participations, société réunissant des managers et anciens managers du groupe immobilier, dont son PDG Nordine Hachemi.



Voltalia annonce les premières injections dans le réseau de sa ferme éolienne Rives Charentaises, à cheval sur la Charente et la Vienne (Nouvelle-Aquitaine), un parc dont la production annuelle permettra d'éviter l'équivalent de 12700 tonnes de CO2 par an.



Renault a annoncé mardi soir avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de 700.000 actions dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.