CAC40: la consolidation se poursuit, au contact des 7300 pts information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 10:39

(CercleFinance.com) - Après avoir lâché 1,2% hier, la bourse de Paris poursuit sa phase de consolidation: l'indice parisien cède 1,4% ce matin, retombant au contact des 7300 points, alors que les quarante valeurs du CAC sont à la baisse.



Les investisseurs semblent avoir été refroidis hier par les indices d'activité PMI signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans la zone euro depuis mai 2020.



Dans un marché en hausse de 15% depuis le début de l'année, ces chiffres décevants ont servi de prétexte aux investisseurs pour prendre une partie de leurs bénéfices.



Beaucoup de bonnes nouvelles semblant déjà intégrées dans les cours, les investisseurs préfèrent reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair.



Autre motif de prudence, cela fait maintenant cinq séances que les taux se dégradent, avec une situation qui a nettement empiré hier.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans campe désormais bien au-dessus du seuil des 4%, à des plus hauts annuels, tandis que et des T-Notes à six mois dépassent les 5,50%, c'est-à-dire le haut de la fourchette du principal taux directeur actuel de la Fed.



Fitch Ratings a annoncé hier soir avoir abaissé d'un cran la note de la dette souveraine à long terme des Etats-Unis, à 'AA+' contre 'AAA' jusqu'ici, arguant de la détérioration financière du pays.



Le dix ans allemand, référence pour la région, se tend nettement à 2,55%, comme son équivalent français qui atteint maintenant 3,09%.



Au chapitre économique, l'enquête ADP sera suivie de près par les investisseurs en début d'après-midi, même si ce sont surtout les chiffres de l'emploi de vendredi qui compteront.



La séance à Wall Street sera animée entre autres par les publications de Qualcomm, PayPal et Kraft Heinz.



Dans l'actualité des résultats en Europe, Ferrari, Siemens Healthineers et Telecom Italia doivent également publier leurs comptes.



Le marché pétrolier, qui est orienté à la hausse depuis plus d'un mois, poursuit sa remontée en attendant la publication, dans l'après-midi, des stocks de brut aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires groupe de 2 406,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2022-2023 clos le 30 juin 2023, en croissance de + 9,2 % en données publiées et + 5,0 % en données comparables par rapport à l'exercice précédent.



Ce matin, la société d'électronique Actia annonce avoir enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023, à 150,5 millions d'euros, portant son cumul sur le premier semestre à 288,7 millions, en augmentation de 16,2%.



Enfin, Solvay annonce que son fonds de capital-risque Solvay Ventures a investi dans Compact Membrane Systems (CMS), dans le cadre des efforts continus du groupe belge pour 'investir dans des solutions durables et développer son offre et son expertise dans ce domaine'.