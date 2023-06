CAC40: la consolidation s'accélère, recule sous 7200 pts information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La phase de consolidation à l'oeuvre sur le marché parisien depuis lundi se poursuit - et s'amplifie - le CAC cédant désormais 1,2%, autour des 7175 points, notamment pénalisé par le recul des bancaires (BNP Paribas cède 2%, juste devant Société Générale à -1,8% et Credit Agricole à -1,6%).



Depuis le début de semaine, le recul de l'indice parisien approche ainsi des 3%.



L'actualité sur la planète finance reste marquée par les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a clairement laissé entendre que la banque centrale n'en avait pas fini avec les hausses de taux au regard de la persistance de l'inflation.



Par conséquent, le spectre d'une entrée prochaine en récession de l'économie américaine se matérialise de plus en plus et dissuade les investisseurs de toute velléité de prise de risque.



Hier, au coup de cloche final, le Dow Jones reculait d'ailleurs de 0,3% tandis que le Nasdaq Composite s'enfonçait d'environ 1,2%.



'On a assisté à un mouvement de rotation au détriment des 'FANMAG' (Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon et Google) et en direction des secteurs étiquetés 'value' comme l'énergie et l'industrie', commente un trader.



Sur le front des statistiques, la séance sera aujourd'hui ponctuée par la parution, aux Etats-Unis, des ventes de logements anciens, des indicateurs avancés du Conference Board et des stocks hebdomadaires de pétrole.



En attentant, le climat des affaires en France est resté stable en juin, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee (à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands), qui reste à 100, soit sa moyenne de longue période.



Au Royaume-Uni, le communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) est attentu à l'heure du déjeuner et les marchés tablent sur un nouveau tour de vis sur les taux.



Enfin, notons que les répercussions des déclarations de Powell restent limitées sur le compartiment obligataire, où le rendement des Treasuries à 10 ans reflue vers 3,72% et celui du Bund de même échéance, taux de référence de la zone euro, se tasse à 2,43%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Thales indique avoir été choisi par SkyDrive, constructeur d'avions eVTOL basé au Japon, pour lui fournir son système de commandes de vol FlytRise à son futur avion eVTOL de trois places à zéro émission de série.



Engie indique avoir investi, par le biais de son fonds de capital-risque Engie New Ventures, au sein de TreaTech, une start-up suisse spécialisée dans la production de biogaz. Le groupe énergétique explique avoir bouclé pour TreaTech un tour de table de neuf millions d'euros.



Enfin, afin de renforcer sa liquidité, Casino annonce le lancement de la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, soit 57.582.850 actions représentant 11,7% du capital de cette enseigne brésilienne de distribution de type 'cash & carry'.