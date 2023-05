CAC40: la confiance domine en cette fin de semaine information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - Le terme boursier de mai (séance des '3 sorcières') confirme le retour de la confiance: le CAC40 achève la séance à 7491 points, avec un gain de 0,61%, signant ainsi une performance de +1,3% sur la semaine et de 16% depuis le début de l'année.



A noter que la confiance se fait sentir partout en Europe avec un record absolu pour l'Euro-Stoxx50 qui achève la journée à 4398 points (+0.7%), après avoir atteint 4.412 (au-delà du zénith du 20 avril également) et un record battu pour le DAX40 à 16.330 avant de conclure la séance à 16.275 (+0.7%).



Le coup d'envoi de ce déferlement de records a été donné ce matin par Tokyo avec un Nikkei (+0,7% à 30.808, soit +5% hebdo) qui inscrit sa meilleure marque (30.900 en intraday) depuis... 33 ans.



La Bourse de New York est pour l'instant atone, malgré les espoirs d'un accord trans-partisan à Washington pour relever le plafond de la dette américaine.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité est particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières', ce lendemain du jeudi de l'Ascension ne devant pas voir de publication majeure d'entreprise: les investisseurs restent donc motivés par l'espoir de voir les US échapper au 'lockdown'.



Seule statistique notable en Europe, l'indice des prix à la production industrielle en Allemagne a augmenté de 4,1% en avril en comparaison annuelle, marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la hausse de 6,7% observée en mars.



Les marchés obligataires qui s'étaient nettement dégradés jeudi ont du mal à inverser la vapeur : nos OAT rajoutent +3Pts à 3,04%, les Bunds +4Pts à 2,455%, les BTP italiens se stabilisent à 4,300%... et les T-Bonds +6Pts à 3,727% alors que l'hypothèse d'une 11 hausse de taux vers 5,25/5,50% rassemble désormais 40% des suffrages.



La remontée du Dollar s'enraye face à l'Euro qui reprend 0,4% à 1,0814$.



Dans l'actualité des société françaises, Crédit Agricole annonce que son assemblée générale, qui s'est tenue le mercredi avec un quorum de près de 80%, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende de 1,05 euro par action.



MRM cède plus de 1% à Paris, alors qu'Invest Securities dégrade sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 29,2 à 25,1 euros en raison de la prise en compte d'un Euribor trois mois à 3%.



Enfin, le groupe Casino Guichard Perrachon communique aujourd'hui que Fimalac démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur du groupe 'afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans le cadre de l'étude par le groupe Casino de la proposition de EP Global Commerce et de ne gêner en aucune façon les travaux du Conseil d'administration.'