CAC40: la chute du pétrole soulage les taux et W-Street

(CercleFinance.com) - C'est indiscutablement 'le fait du jour': le baril de pétrole dévisse de -4,5% aux US (WTI à 70,5$) et en Europe (Brent à 75,60) alors que l'Arabie réduit ses tarifs face à une demande languissante.

Ce qui n'était qu'une consolidation du pétrole ce matin (-2%) s'est transformé en un véritable trou d'air cet après-midi.

Une telle baisse soulage les anticipations inflationnistes qui s'étaient renforcées la semaine dernière avec le détournement des tankers et du fret maritime en provenance d'Asie par le Sud de l'Afrique, l'accès au canal de Suez par la Mer Rouge s'avérant insécure.



Avec une amorce de détente des taux (ce n'était pas le cas ce matin) et une accélération inattendue de Wall Street à la hausse, la bourse de Paris est repassée dans le vert (+0,25% à 7.435) après avoir cédé près de 0,5% ce matin, dans le sillage de TotalEnergies (-2,7%)... mais les volumes demeurent anecdotiques (1,05MdsE à 17H05)

La réouverture positive de Wall Street (S&P500 +0,5%, Nasdaq +1%) a remotivé quelques acheteurs, l'Euro-Stoxx50 progresse de +0,35%.



La semaine qui débute sera ponctuée par la très scrutée publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi, et par le coup d'envoi de la saison de résultats des entreprises américaines, qui sera donné dès le lendemain avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



Le marché parisien a connu une première semaine difficile pour le Nouvel An, cédant autour de 1,6% en quatre jours, ce qui l'a conduit à enfoncer le seuil technique important des 7500 points.



Les investisseurs ont notamment dû digérer une série d'indicateurs économiques, emploi US en tête, ayant tempéré la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt.



D'un point de vue historique, les performances des marchés boursiers lors du mois de janvier constituent généralement un bon indicateur de ce qui les attend pour le reste de l'année



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers consolident nettement (-4,6% suite à à la ristourne consentie par l'Arabie) après leur forte progression de la semaine écoulée, due à un nouvel épisode tensions géopolitiques localisées en Mer Rouge.



Le Brent se replie de 4,5% à 75,5 dollars le baril et l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,0960$/E.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor salue la chute du 'WTI': le dix ans US se détend de -6Pts sous les 4% (score de 3,975%), tandis que son équivalent allemand affiche -1Pt à 2,1340%, nos OAT se détendent de -1,5Pt vers 2,6670.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TF1 et Free, filiale d'Iliad, annoncent la signature d'un nouvel accord global de distribution qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox (en commençant par ceux dotés de la Freebox Pop) de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.

Casino annonce que la Commission Européenne a autorisé ce 5 janvier, au titre du contrôle des concentrations, sa prise de contrôle par le consortium composé d'EP Equity Investment III sàrl (société contrôlée par Daniel Křetínský), Fimalac et Attestor.



Enfin, TotalEnergies annonce que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ brésilien de Mero, dans lequel il détient une participation de 19,3%.







