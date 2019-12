Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : la BCE fait peu de vagues mais la lourdeur l'emporte Cercle Finance • 12/12/2019 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'est doucement retournée à la baisse (-0,1 à -0,2%) après la diffusion du communiqué de la BCE, à l'issue de la 1ère réunion sous la présidence de Christine Lagarde. Les pertes se creusent un peu plus nettement du côté de l'E-Stoxx50 (-0,3%) vers 3.675. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser inchangés son taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%. Ch.Lagarde confirme que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce qu'il ait constaté que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2% sur son horizon de projection. Le pronostic le plus éloigné concerne l'inflation à fin 2022: elle devrait se situer vers +1,7%, ce qui signifie qu'une réévaluation de la stratégie ne devrait pas être nécessaire 3 ans. Même si de faibles risques de ralentissement prédominent et que les taux demeurent nuls à négatifs durant encore 3 bonnes années, Ch.Lagarde récuse le terme de 'japonification' de l'économie. Elle affirme n'être ni 'colombe' ni 'faucon', ne voit aucune récession se dessiner. Son programme d'achats d'actifs (APP) à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros ont repris sera prolongé 'aussi longtemps que nécessaire' (donc aucun horizon de temps). La BCE va poursuivre ses réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée, y compris après la date à laquelle elle commencera à relever ses taux. Les données macro-économiques demeurent négatives dans l'Eurozone : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,5% en octobre dans la zone euro et de 0,4% dans l'ensemble de l'Union Européenne, selon les estimations d'Eurostat. En septembre 2019, la production industrielle avait diminué de 0,1% dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE. Par rapport au même mois de 2018, la production industrielle a diminué de 2,2% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE en octobre. En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France augmente de 0,1% en novembre (+0,2% corrigé de variations saisonnières), après une stabilité en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire de fin novembre. Les investisseurs resteront attentifs aux nouvelles en provenance du Royaume Uni, où des élections législatives ont lieu. Si l'issue s'annonce serrée, beaucoup d'observateurs tablent sur une victoire finale des conservateurs. Côté changes, l'euro, à 1,113 dollar, recule légèrement (-0,1%) bet semble démontrer que la réunion de la BCE atteint son but : ne pas faire de vagues. Le Brent avance lui de +0,4%, à 64,20 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Prada et L'Oréal annoncent la signature d'un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada, accord qui leur permettra d'apporter l'expertise de leur secteur respectif. ID Logistics annonce avoir finalisé le rachat des activités de Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation, opération annoncée fin novembre pour 15 millions de dollars.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.16%