Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : la 10ème séance de hausse invalidée à 17H21 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Il y a 1 an, jour pour jour, le CAC40 enregistrait une de ces hausses historiques (+7,6%) suite à l'annonce d'un vaccin 'efficace à 95%' prélude au retour 'à la vie normale' par Pfizer. Le CAC40 venait -4 séances auparavant- de tester un support à 4.520 avant de se redresser vers 4.960 la veille du communiqué. Il vient donc de prendre +56% en ligne droite, la plus lourde 'correction' survenant début septembre (le 2/9) entre 6.900 et 6.450 (le 20/9), soit -6,6%, la seconde plus prononcée ayant atteint -5,5% entre 6.666 le 17 juin et 6.300 le 19 juillet. Depuis le rebond sur 6.477Pts le 4 octobre, aucune consolidation n'a dépassé -1% (repli de -0,8% le 18/10, -0,3% le 25/10, -0,2% le 27/10) et le CAC40 a ensuite enchaîné 9 séances de hausse consécutives (et 6 records absolus, celui de ce 9/11 inclus), la 10ème échouant à 1/4H de la clôture officielle. Faute de séquences identiques en 2000 ou 2007, il est difficile d'écarter une poursuite vers 7.260Pts (+100% sur son plancher du 18/03/2020).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.06%