CAC40: l'optimisme initial s'évapore, hausse taux & pétrole information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 16:25

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a quasiment effacé tous ses gains initiaux (le CAC gagnait 0,8% à 7.359ce matin) pour revenir à l'équilibre (au contact des 7.300Pts).

L'Euro-Stoxx50 a lui basculé dans le rouge (-0,2%) et il lui sera difficile d'en ressortir d'ici 17H35.



Alors que Wall Street restera fermée aujourd'hui, pour cause de 'Labor Day', les investisseurs semblent reprendre contact avec le réel, c'est à dire le 'mur d'inquiétudes' du moment, comme le ralentissement de la croissance, la persistance de l'inflation ou l'évolution des politiques monétaires.



A Paris, le franchissement de la résistance des 7360 points apparaît comme le principal enjeu à court terme. Le passage de ce pivot technique pourrait ouvrir la voie à un retour vers ses plus hauts annuels du mois d'avril.



'La décélération du marché américain du travail pourrait toutefois constituer un catalyseur-clé en vue d'une hausse des actions et d'un repli des rendements obligataires d'ici à la fin de l'année', assure Mona Mahajan, stratège chez Edward Jones.



'Cela signifierait en effet que la Fed pourrait enfin se tenir à l'écart en faisant une pause sur les taux', poursuit l'analyste.



Dans l'immédiat, les investisseurs devraient manquer d'éléments de direction, d'autant que la semaine sera peu chargée en indicateurs... et ce lundi constitue



Les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis, demain, puis de l'ISM des services, mercredi, seront toutefois suivis par les investisseurs à la recherche d'éléments concrets sur la santé de l'économie.



La publication, en milieu de semaine, des commandes à l'industrie puis de la production industrielle en Allemagne devrait confirmer que la première économie d'Europe, traditionnelle locomotive du continent, montre des signes de faiblesse inquiétants.

En attendant, les marchés obligataires continuent de se dégrader en Europe avec +3Pts de base sur les OAT et les Bunds (3,103% et 2,574% respectivement).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Technip Energies annonce le lancement, à l'occasion de la conférence Gastech 2023 qui se tiendra du 5 au 8 septembre à Singapour, de SnapLNG by T.EN, une solution modulaire, pré-étudiée et standardisée pour la production de GNL (gaz naturel liquéfié) bas-carbone.



Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir vendu Westfield Valencia Town Center, un centre commercial régional situé à Santa Clarita, en Californie, à Centennial Real Estate pour une valeur totale de 199 millions de dollars (à 100%, part URW de 50%).



Enfin, STMicroelectronics a annoncé lundi une collaboration avec Sindcon, un spécialiste singapourien de l'Internet des objets (IoT), dans le domaine des compteurs intelligents.